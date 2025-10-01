Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Chile en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Egipto vs. Chile en el Mundial Sub 20.

La Selección Chilena Sub 20 enfrenta este jueves su último partido por la fase de grupos del Mundial de la categoría.

El elenco a cargo de Nicolás Córdova enfrenta a Egipto en el Estadio Nacional buscando dejar atrás la derrota contra Japón y asegurar su presencia en los octavos de final.

A qué hora es el partido de Egipto vs. Chile

El partido de Egipto vs. Chile es este viernes 3 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Egipto vs. Chile

El partido de Egipto vs. Chile se transmite por Dsports y Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO, chilevision.cl y MiCHV.