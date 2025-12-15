VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    En su primer movimiento con los Gallos Blancos, el entrenador chileno apuesta por Sebastián Galani, que terminaba su contrato con los piratas.

    Por 
    Matías Parker
     
    Vicente González
    Esteban González comienza a armar su plantel en el Querétaro de México ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Esteban González comienza su etapa en el Querétaro de México. Pese a haber sido presentado con el buzo hace apenas un par de días, el entrenador chileno no tuvo tiempo para formalidades y ya dirigió su primera práctica con miras a la temporada 2026.

    El estratega, que ya sabe lo que es tocar la gloria tras la campaña histórica al mando de Coquimbo Unido, quiere repetir el mismo desempeño en la Liga MX. Por ello, ya empezó a trabajar de lleno en el armado del plantel. Según supo El Deportivo, el DT llamó a un referente de los piratas para que se convierta en refuerzo de los Gallos Blancos.

    Sebastián Galani, que fue capitán y pilar en la mitad de la cancha aurinegra, es la incorporación estrella de Esteban González en su aterrizaje al país azteca. El volante, que finalizaba su vínculo contractual con los nortinos en diciembre de este año, había despertado rumores por su carta en elencos como Colo Colo. Sin embargo, el interés de su entrenador, que apostó por su carta para guiarlo hacia el extranjero, terminó inclinando la balanza.

    Sebastián Galani parte al Querétaro de México junto a Esteban González ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Galani, que registró un gol en 24 partidos durante el 2025 con el monarca del fútbol chileno, ya había adelantado la posibilidad de partir ante las discrepancias en las negociaciones: “Sí, termino contrato, son varios los jugadores que terminan contrato, eso se va a ver después. Lo que pasa es que es rara la situación de lograr el título cuatro fechas antes. Obviamente me encantaría quedarme porque soy de acá, más cómodo no puedo estar, creo que es una gran institución, pero tenemos que pensar de la misma forma. No sólo económicamente, sino en un proyecto, porque uno no se puede quedar sin ver lo de atrás“.

    Ahora, el jugador nacional se prepara para vivir su primera experiencia fuera del país, pues sus dos aventuras previas habían sido en elencos del mismo medio: Universidad de Chile (2019-2021) y Universidad Católica (2022).

    Se desarma el campeón

    Con la partida confirmada de Esteban González en el banquillo, y la inminente salida de Sebastián Galani, Coquimbo Unido se prepara para despedirse de varias figuras que lo guiaron hacia el título.

    Uno de ellos es Cecilio Waterman, quien ya comunicó su salida en un sentido posteo en redes sociales. “Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Logramos ser campeones bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida... Porque una vez Pirata, siempre Pirata“, escribió el panameño.

    Otro de los que está cerca de decir adiós es Matías Palavecino. Y es que el habilidoso volante está a un paso de arribar a la UC, tras ser visto junto a José María Buljubasich en las inmediaciones del Claro Arena. Sin embargo, en las últimas horas el Cacique se metió con la intención de pujar por su carta, ya que Fernando Ortiz lo pidió para el 2026 de los albos.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolEsteban GonzálezCoquimbo UnidoSebastián GalaniQuerétaro de MéxicoLiga MX

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Vuelven las corbatas

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Lo más leído

    1.
    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”
    Chile

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Vuelven las corbatas
    Negocios

    Vuelven las corbatas

    Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

    Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”
    Cultura y entretención

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
    Mundo

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

    En Rusia, los cosacos han vuelto al servicio gracias a la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas