Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

Esteban González comienza su etapa en el Querétaro de México. Pese a haber sido presentado con el buzo hace apenas un par de días, el entrenador chileno no tuvo tiempo para formalidades y ya dirigió su primera práctica con miras a la temporada 2026.

El estratega, que ya sabe lo que es tocar la gloria tras la campaña histórica al mando de Coquimbo Unido, quiere repetir el mismo desempeño en la Liga MX. Por ello, ya empezó a trabajar de lleno en el armado del plantel. Según supo El Deportivo, el DT llamó a un referente de los piratas para que se convierta en refuerzo de los Gallos Blancos.

Sebastián Galani, que fue capitán y pilar en la mitad de la cancha aurinegra, es la incorporación estrella de Esteban González en su aterrizaje al país azteca. El volante, que finalizaba su vínculo contractual con los nortinos en diciembre de este año, había despertado rumores por su carta en elencos como Colo Colo. Sin embargo, el interés de su entrenador, que apostó por su carta para guiarlo hacia el extranjero, terminó inclinando la balanza.

Sebastián Galani parte al Querétaro de México junto a Esteban González ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Galani, que registró un gol en 24 partidos durante el 2025 con el monarca del fútbol chileno, ya había adelantado la posibilidad de partir ante las discrepancias en las negociaciones: “Sí, termino contrato, son varios los jugadores que terminan contrato, eso se va a ver después. Lo que pasa es que es rara la situación de lograr el título cuatro fechas antes. Obviamente me encantaría quedarme porque soy de acá, más cómodo no puedo estar, creo que es una gran institución, pero tenemos que pensar de la misma forma. No sólo económicamente, sino en un proyecto, porque uno no se puede quedar sin ver lo de atrás“.

Ahora, el jugador nacional se prepara para vivir su primera experiencia fuera del país, pues sus dos aventuras previas habían sido en elencos del mismo medio: Universidad de Chile (2019-2021) y Universidad Católica (2022).

Se desarma el campeón

Con la partida confirmada de Esteban González en el banquillo, y la inminente salida de Sebastián Galani, Coquimbo Unido se prepara para despedirse de varias figuras que lo guiaron hacia el título.

Uno de ellos es Cecilio Waterman, quien ya comunicó su salida en un sentido posteo en redes sociales. “Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Logramos ser campeones bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida... Porque una vez Pirata, siempre Pirata“, escribió el panameño.

Otro de los que está cerca de decir adiós es Matías Palavecino. Y es que el habilidoso volante está a un paso de arribar a la UC, tras ser visto junto a José María Buljubasich en las inmediaciones del Claro Arena. Sin embargo, en las últimas horas el Cacique se metió con la intención de pujar por su carta, ya que Fernando Ortiz lo pidió para el 2026 de los albos.