El descenso pasa factura: la amplia lista de cortados en Unión Española para 2026

El descenso de Unión Española comienza a cobrar sus primeras víctimas. El elenco hispano terminó en el último lugar de la Liga de Primera 2025 con solo 21 puntos. Comenzó el año con José Luis Sierra, luego continuó con Miguel Ramírez y lo terminó con un interinato de Gonzalo Villagra, lo que acabó con el segundo descenso de su historia. Este lunes, desde Santa Laura informaron la salida de once futbolistas pensando en la participación del club en la Primera B 2026.

En un comunicado publicado en las redes sociales de la institución, escribieron que todos los que no seguirán terminaban su vínculo con el club. Los jugadores son: Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín, Bryan Carvallo, Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

“Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que representaron a nuestra institución, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos”, escribieron los hispanos.

Iquique, el otro descendido, también toma decisiones

También durante la tarde de este lunes, Deportes Iquique, el otro club que perdió la categoría en la Liga de Primera 2025 tras finalizar penúltimo con 24 puntos, entregó novedades sobre su cuerpo técnico para el próximo año.

En los Dragones Celestes tomaron la determinación de ratificar en el cargo Rodrigo Guerrero, Manuel Villalobos y Rubén Taucare, quienes fueron los responsables de asumir el último tramo de esta temporada.

“Deportes Iquique informa la renovación del cuerpo técnico del Primer Equipo para la temporada 2026, encabezado por Rodrigo Guerrero, junto a Manuel Villalobos y Rubén Taucare, hombres de casa que conocen y sienten esta camiseta” comenzaron escribiendo en un comunicado en redes sociales.

Foto: Alex Diaz/Photosport ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

“El staff lo conforman también el preparador físico Marcelo Oyarzún y el preparador de arqueros Rodrigo Naranjo. En el tramo final del campeonato, el equipo dejó buenas sensaciones, recuperó una idea de juego con la que la gente se identificó y devolvió la ilusión a nuestros hinchas. Con convicción y trabajo, confiamos en que el 2026 será un año positivo para Deportes Iquique. ¡Mucho éxito a todo nuestro staff técnico!“, añadieron en el escrito.