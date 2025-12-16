Dirigirá a Ángel Di María: Jorge Almirón encuentra club en Argentina después de su traumática salida de Colo Colo

Jorge Almirón vuelve a sonreír. Tras cuatro meses de cesantía, luego de su traumático despido de Colo Colo, el entrenador argentino regresa a su país para dirigir a un tradicional equipo. Se trata de Rosario Central, equipo que viene de ser el que más sumó en la temporada 2025, por lo que recibió un polémico título.

Hace unos días, sorpresivamente, Ariel Holan se despidió de la banca del Canalla, en una separación que se dio en buenos términos. Inmediatamente el elenco rosarino se abocó a la tarea de buscar un sucesor para el extécnico de la UC, llegando a Almirón.

De acuerdo a la prensa transandino, la dirigencia analizó varios candidatos para ocupar el cargo, como Gabriel Milito, Eduardo Coudet y Ramón Díaz. Sin embargo, desde Arroyito terminaron cerrando al exentrenador del Cacique.

El vínculo del DT con Central será hasta diciembre del próximo año, produciéndose su debut oficial el último fin de semana de enero, cuando se enfrente a Belgrano por el Torneo Apertura 2026. Además, el equipo tendrá participación internacional, ya que está clasificado a la Copa Libertadores.

El gran líder futbolístico que encontrará en el equipo es nada menos que Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en el último Mundial de Qatar, donde fue uno de los jugadores más desequilibrantes del tercer título planetario de la Albiceleste.

Triste adiós albo

Su última experiencia como DT fue en Colo Colo, donde permaneció durante una temporada y media, con dispares resultados. Esto porque durante su primer año condujo a los albos hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores y se quedó con el Torneo Nacional y la Supercopa, logros que convencieron a la dirigencia de renovarle por un monto cercano a los US$ 2 millones por temporada.

La apuesta no terminó como esperaban en Macul y este 2025 fue para el olvido: eliminados tempranamente en la Libertadores y muy lejos de la pelea por el título en la Liga de Primera, razones que llevaron a Aníbal Mosa a despedirlo públicamente. Sin embargo, como no hubo acuerdo económico, la dirigencia dio una insólita voltereta y lo mantuvo hasta que los resultados hicieron insostenible su permanencia.

Tras perder por 1-4 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, finalmente fue despedido a mediados de agosto. Ahora, en Rosario Central, Almirón busca su revancha.