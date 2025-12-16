SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Dirigirá a Ángel Di María: Jorge Almirón encuentra club en Argentina después de su traumática salida de Colo Colo

    El exentrenador albo se pondrá el buzo de Rosario Central después de un breve periodo de cesantía marcado por su doloroso despido del Cacique.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Jorge Almirón vuelve a dirigir en Argentina. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Jorge Almirón vuelve a sonreír. Tras cuatro meses de cesantía, luego de su traumático despido de Colo Colo, el entrenador argentino regresa a su país para dirigir a un tradicional equipo. Se trata de Rosario Central, equipo que viene de ser el que más sumó en la temporada 2025, por lo que recibió un polémico título.

    Hace unos días, sorpresivamente, Ariel Holan se despidió de la banca del Canalla, en una separación que se dio en buenos términos. Inmediatamente el elenco rosarino se abocó a la tarea de buscar un sucesor para el extécnico de la UC, llegando a Almirón.

    De acuerdo a la prensa transandino, la dirigencia analizó varios candidatos para ocupar el cargo, como Gabriel Milito, Eduardo Coudet y Ramón Díaz. Sin embargo, desde Arroyito terminaron cerrando al exentrenador del Cacique.

    El vínculo del DT con Central será hasta diciembre del próximo año, produciéndose su debut oficial el último fin de semana de enero, cuando se enfrente a Belgrano por el Torneo Apertura 2026. Además, el equipo tendrá participación internacional, ya que está clasificado a la Copa Libertadores.

    El gran líder futbolístico que encontrará en el equipo es nada menos que Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en el último Mundial de Qatar, donde fue uno de los jugadores más desequilibrantes del tercer título planetario de la Albiceleste.

    Triste adiós albo

    Su última experiencia como DT fue en Colo Colo, donde permaneció durante una temporada y media, con dispares resultados. Esto porque durante su primer año condujo a los albos hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores y se quedó con el Torneo Nacional y la Supercopa, logros que convencieron a la dirigencia de renovarle por un monto cercano a los US$ 2 millones por temporada.

    La apuesta no terminó como esperaban en Macul y este 2025 fue para el olvido: eliminados tempranamente en la Libertadores y muy lejos de la pelea por el título en la Liga de Primera, razones que llevaron a Aníbal Mosa a despedirlo públicamente. Sin embargo, como no hubo acuerdo económico, la dirigencia dio una insólita voltereta y lo mantuvo hasta que los resultados hicieron insostenible su permanencia.

    Tras perder por 1-4 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, finalmente fue despedido a mediados de agosto. Ahora, en Rosario Central, Almirón busca su revancha.

    Más sobre:FútbolColo ColoRosario CentralJorge AlmirónAriel HolanÁngel Di María

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asaltante se lanzó al mar para evitar detención en Iquique: debió ser rescatado del oleaje por carabineros

    Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria: “EE.UU. espera profundizar su sólida alianza con Chile”

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Peatón mata a delincuente que participó en asalto a pareja a la salida de un banco en La Cisterna

    134 votos a favor: Cámara aprueba libelo contra Simpertigue y lo deja al borde de la destitución

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    Lo más leído

    1.
    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    2.
    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Asaltante se lanzó al mar para evitar detención en Iquique: debió ser rescatado del oleaje por carabineros
    Chile

    Asaltante se lanzó al mar para evitar detención en Iquique: debió ser rescatado del oleaje por carabineros

    Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria: “EE.UU. espera profundizar su sólida alianza con Chile”

    Peatón mata a delincuente que participó en asalto a pareja a la salida de un banco en La Cisterna

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado
    Negocios

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Dirigirá a Ángel Di María: Jorge Almirón encuentra club en Argentina después de su traumática salida de Colo Colo
    El Deportivo

    Dirigirá a Ángel Di María: Jorge Almirón encuentra club en Argentina después de su traumática salida de Colo Colo

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
    Cultura y entretención

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?
    Mundo

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?

    Canciller de Israel llama a Kast y lamenta “deterioro” de relaciones durante gobierno de Boric

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro