Un monto récord: los detalles del nuevo y millonario contrato de Jorge Almirón en Colo Colo

Colo Colo no tiene nada pendiente. Tal como había adelantado El Deportivo, la última decisión que debía ratificarse era la renovación del contrato de su entrenador Jorge Almirón, algo que se produjo en el directorio ordinario de Blanco y Negro del 29 de enero. En dicho encuentro el presidente Aníbal Mosa llegó con una propuesta, que había comprometido la semana anterior, durante la reunión extraordinaria de la mesa para aprobar la llegada de Tomás Alarcón y Felipe Méndez.

La inquietud de la dirigencia tenía una larga data. De hecho, en septiembre pasado fue Alfredo Stöhwing quien manifestó públicamente la idea de extender el vínculo del DT argentino. “Él (Almirón) tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año. Ha demostrado con creces que es un entrenador muy trabajador, con experiencia copera y con muchas ganas de conseguir logros. Creo que debiera ser el responsable del proyecto a largo plazo que venimos buscando hace tiempo”, manifestó el extimonel de la concesionaria, previo a la definición ante River Plate por la Copa Libertadores.

Precisamente, los cuartos de final alcanzados en el certamen continental y los títulos del Torneo Nacional y de la Supercopa fueron un aval más que suficiente para que el directorio buscara la fórmula para estirar la permanencia del estratega, quien se mostró complacido ante la posibilidad de alargar su estadía en Macul.

“Me encantaría estar mucho tiempo en el club porque estoy contento, siento que el equipo puede crecer más, que tenemos jugadores que son referentes, me siento identificado con ellos... Hay muchas cosas por hacer, y eso me entusiasma”, contó en una entrevista con ESPN.

“Es motivante, obviamente. Cuando me habló el presidente lo derivé con mi representante para enfocarme en lo importante que es el armado del equipo, la pretemporada, empezar a competir”, reveló, horas antes de que se anunciara oficialmente su renovación.

Alta cifra

Para la reunión de directorio, la promesa del presidente fue llegar con una propuesta para que fuese analizada por los miembros de la concesionaria. Sin embargo, la situación estaba resuelta, pues fue el propio Aníbal Mosa quien encabezó las negociaciones y entregó los detalles del acuerdo cerrado con Jorge Almirón, algo que incluso tomó por sorpresa al gerente general Alejandro Paul y al director deportivo Daniel Morón, según cuentan desde el Monumental.

Más allá de este detalle, el acuerdo consiste en una extensión hasta diciembre de 2026, con una mejora sustancial en su sueldo, pues pasó de percibir US$ 1,6 millones más bonos por temporada a cobrar US$ 2 millones más bonos, en un contrato que comenzó a regir desde enero. Esto lo convierte en el técnico mejor pagado del fútbol chileno a nivel de clubes, ya que a nivel de Selección, Ricardo Gareca recibe US$ 3,5 millones por año.

La apuesta del Cacique para esta temporada es repetir el éxito en el plano local e igualar o mejorar el desempeño que tuvo el año anterior en la Copa Libertadores, donde alcanzó los cuartos de final. Para ello, mantuvo su estructura y se armó un plantel del todo gusto de su DT. Llegaron nombres de bastante jerarquía, como el volante argentino Claudio Aquino, elegido el mejor jugador del último torneo transandino; el delantero uruguayo Salomón Rodríguez; el defensa Sebastián Vegas, a préstamo desde Monterrey; los volantes Felipe Méndez y Tomás Alarcón, provenientes del fútbol ruso y español, respectivamente; además de las recontrataciones del arquero Brayan Cortés y del defensa Emiliano Amor.

Sin Vidal ante La Serena

Este domingo, a las 12.00, los albos debutarán en la Liga de Primera (nueva denominación del Torneo Nacional), visitando a Deportes La Serena en el estadio La Portada, con un aforo de 12 mil espectadores y sin público visitante.

La principal baja que tendrá el Cacique es la de Arturo Vidal, quien todavía no está recuperado de una molestia en el sóleo. “Antes del partido con Wanderers tuve un apretón debajo del gemelo y me dijeron que tenía que parar, y por precaución, para no perderme más tiempo, preferí parar ahora. Tenemos Libertadores, con la Selección tenemos dos partidos para ver si estamos en el Mundial o no, entonces no quise arriesgar nada y el profe lo entiende así. El profe tiene experiencia y hablamos mucho y me dio esa opción de cuando esté bien poder jugar y no parar más”, explicó el volante.