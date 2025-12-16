SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    El técnico argentino está cerca de arribar a Rosario Central, tras la salida de su compatriota Ariel Holan. Uno de los primeros apuntados como posible refuerzo es uno de los jugadores mejor pagado de los albos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Jorge Almirón está cerca de arribar a Rosario Central tras su salida de Colo Colo. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El último mes ha sido un verdadero torbellino para la escuadra argentina de Rosario Central. Después de bordar una nueva y polémica estrella en su pecho, el equipo canalla no pudo demostrar su condición de favorito para ganar el Clausura y el proceso terminó en la salida del DT Ariel Holan.

    Ahora, la dirigencia del equipo santafesino vuelve a mirar a un entrenador que fue campeón en el fútbol chileno. Tras la salida del extécnico de la UC, la dirigencia del club está cerca de firmar a Jorge Almirón, decisión que también podría implicar un ahorro para Colo Colo.

    Una decisión marcó la actualidad de los rosarinos. El 20 de noviembre pasado, el equipo se proclamó campeón argentino, después de que la AFA le entregara el título de la Liga Profesional 2025 por haber sido el líder de la tabla anual. Trofeo inédito, nunca antes entregado y que no estaba en las bases del certamen.

    Decisión que levantó fuertes cuestionamientos de algunos clubes transandinos, especialmente de Estudiantes de La Plata, equipo que eliminó a los canallas en los cuartos de final del Clausura y que, a modo de protesta, realizó un pasillo de espaldas a los eventuales monarcas, situación que fue sancionada por la federación local. Tanto así que, tras el título obtenido ante Racing, el presidente de la institución pincharrata Juan Sebastián Verón fue impedido de ver el duelo con el resto de las autoridades y tampoco pudo participar de la ceremonia de rigor que entregó el cetro a su equipo.

    Después del fracaso en los playoffs del torneo, la directiva rosarina decidió dejar libre al DT Holan, con un emotivo mensaje en el que aclara que la decisión de la salida fue completamente consensuada.

    “Las partes decidieron de común acuerdo y en buenos términos dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año (…) Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, se leía el viernes en los canales oficiales del club de azul y amarillo.

    ¿Alivio para los albos?

    Pero la salida del exentrenador de Universidad Católica bien puede aparejar una buena noticia para Colo Colo. El principal candidato para suceder a Holan es Jorge Almirón, adiestrador que salió del Monumental en agosto pasado, después de la goleada de 4-1 sufrida ante la UC, precisamente, en Macul.

    De acuerdo con la información que proporciona el medio argentino TyC, la dirigencia ya se comunicó con el Gendarme, quien también ve con buenos ojos la posibilidad de tomar al plantel del interior de Argentina.

    Una decisión que bien podría favorecer a los albos. Según información de los medios locales, Almirón está muy interesado en llevarse al mediocampista Claudio Aquino, jugador que llegó a los albos a finales del año pasado, tras expresa petición del DT.

    El talentoso volante tiene contrato hasta diciembre de 2026 con la escuadra de Macul y, actualmente, es uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla, con un salario mensual que llega a los 83 mil dólares.

    En caso de que Rosario Central entre a la puja por el futbolista, lo más probable es que pueda salir cedido al Gigante de Arroyito. Si ocurre de esa manera, los canallas tendrían que pagar parte de los emolumentos de Aquino, situación que aliviana una planilla que alcanza los 1,3 millones de dólares cada 30 días.

    Más sobre:FútbolJorge AlmirónColo ColoAriel HolanClaudio Aquino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas

    Los detalles inéditos de la vida (y muerte) de Beethoven que encontró una investigación a partir de una muestra de ADN

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha

    Tormentas eléctricas, viento intenso y calor de hasta 35 °C: el caótico pronóstico de hoy en Chile

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

    Lo más leído

    1.
    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    2.
    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    3.
    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    4.
    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Encuentran cuerpo sin vida en la comuna de Lampa: presentaba múltiples impactos de bala

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado
    Negocios

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres
    Tendencias

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    Los detalles inéditos de la vida (y muerte) de Beethoven que encontró una investigación a partir de una muestra de ADN

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada
    El Deportivo

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    ¿El fin de los grupos de la muerte? El nuevo marco que establece el Mundial 2026 de Norteamérica con 48 selecciones

    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”
    Cultura y entretención

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

    Stewart Copeland en Chile: la audacia de reescribir a The Police

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas

    Maduro dice que los estadounidenses van a “amarrar las manos” a quienes quieren una “guerra del petróleo” en el continente

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro