La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

El último mes ha sido un verdadero torbellino para la escuadra argentina de Rosario Central. Después de bordar una nueva y polémica estrella en su pecho, el equipo canalla no pudo demostrar su condición de favorito para ganar el Clausura y el proceso terminó en la salida del DT Ariel Holan.

Ahora, la dirigencia del equipo santafesino vuelve a mirar a un entrenador que fue campeón en el fútbol chileno. Tras la salida del extécnico de la UC, la dirigencia del club está cerca de firmar a Jorge Almirón, decisión que también podría implicar un ahorro para Colo Colo.

Una decisión marcó la actualidad de los rosarinos. El 20 de noviembre pasado, el equipo se proclamó campeón argentino, después de que la AFA le entregara el título de la Liga Profesional 2025 por haber sido el líder de la tabla anual. Trofeo inédito, nunca antes entregado y que no estaba en las bases del certamen.

Decisión que levantó fuertes cuestionamientos de algunos clubes transandinos, especialmente de Estudiantes de La Plata, equipo que eliminó a los canallas en los cuartos de final del Clausura y que, a modo de protesta, realizó un pasillo de espaldas a los eventuales monarcas, situación que fue sancionada por la federación local. Tanto así que, tras el título obtenido ante Racing, el presidente de la institución pincharrata Juan Sebastián Verón fue impedido de ver el duelo con el resto de las autoridades y tampoco pudo participar de la ceremonia de rigor que entregó el cetro a su equipo.

Después del fracaso en los playoffs del torneo, la directiva rosarina decidió dejar libre al DT Holan, con un emotivo mensaje en el que aclara que la decisión de la salida fue completamente consensuada.

“Las partes decidieron de común acuerdo y en buenos términos dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año (…) Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, se leía el viernes en los canales oficiales del club de azul y amarillo.

¿Alivio para los albos?

Pero la salida del exentrenador de Universidad Católica bien puede aparejar una buena noticia para Colo Colo. El principal candidato para suceder a Holan es Jorge Almirón, adiestrador que salió del Monumental en agosto pasado, después de la goleada de 4-1 sufrida ante la UC, precisamente, en Macul.

De acuerdo con la información que proporciona el medio argentino TyC, la dirigencia ya se comunicó con el Gendarme, quien también ve con buenos ojos la posibilidad de tomar al plantel del interior de Argentina.

Una decisión que bien podría favorecer a los albos. Según información de los medios locales, Almirón está muy interesado en llevarse al mediocampista Claudio Aquino, jugador que llegó a los albos a finales del año pasado, tras expresa petición del DT.

El talentoso volante tiene contrato hasta diciembre de 2026 con la escuadra de Macul y, actualmente, es uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla, con un salario mensual que llega a los 83 mil dólares.

En caso de que Rosario Central entre a la puja por el futbolista, lo más probable es que pueda salir cedido al Gigante de Arroyito. Si ocurre de esa manera, los canallas tendrían que pagar parte de los emolumentos de Aquino, situación que aliviana una planilla que alcanza los 1,3 millones de dólares cada 30 días.