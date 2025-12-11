Rosario Central sorprende. Los canallas dejan libre a Ariel Holan, el técnico que los había conducido a un título que se hizo particular por la forma, pero que, oficialmente, cuenta para el palmarés institucional: el de campeón de Liga, al haber obtenido el máximo puntaje en la tabla anual del fútbol argentino.

No había señales de una salida del estratega, quien en Chile dirigió a Universidad Católica. De hecho, todo indicaba que ambas partes tenían que acercarse a la renovación del vínculo. La ruptura de la relación produjo un gran impacto.

¿Opción para la U? Rosario Central sorprende y deja libre a Ariel Holan

Por estas horas, la decisión se atribuye a las discrepancias en relación a las decisiones deportivas para la próxima temporada, que tiene como gran desafío la Copa Libertadores. Sin embargo, la única referencia formal es el comunicado oficial de la salida. "Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año“, informa.

“Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, añade, en un tono más emotivo.

Ariel Holan

Según consigna TyC Sports, Holan pretendía realizar una reestructuración profunda en el plantel rosarino, considerando las tres competencias que tendría que afrontar en la próxima temporada. Ese cambio implicaba la salida de referentes, una fórmula que la dirigencia que comanda Gonzalo Belloso no compartía.

Ahora, comienzan a surgir los candidatos para su reemplazo. Juan Antonio Pizzi, Eduardo Coudet y Ramón Díaz son los primeros en ser mencionados.

¿Y la U?

La salida de Holan de la banca rosarina lo transforma en una opción para Universidad de Chile, que tendrá que abocarse a la búsqueda de un nuevo entrenador, después del anuncio de Gustavo Álvarez en el sentido de que no continuará en la banca estudiantil.

El transandino estuvo en la mira de los azules antes de que firmara por Universidad Católica. De hecho, en su presentación en el equipo de la franja, reconoció el acercamiento.