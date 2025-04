La confesión del Matador Salas en el homenaje que le brindó la Lazio: “Cuando llegué acá, nadie me conocía”

El duelo entre la Lazio y Torino tuvo un condimento especial. Un momento altamente emotivo para la hinchada de las Águilas, pero sobre todo para uno de los grandes ídolos del fútbol chileno: Marcelo Salas.

El Matador fue homenajeado en el entretiempo del duelo y el estadio se vino abajo coreando su nombre, tal como lo pasa a fines de la década del ‘90 y principios de este siglo. “Bentornato a casa, Matador”, rezaba un lienzo en la grada del Stadio Olimpico. Miles de globos celestes saludaban al goleador.

“Es un placer estar aquí en el Olímpico; estoy emocionado y nervioso”, aseguró el mundialista en Francia ‘98 a la cadena DAZN. Comparó el instante con efemérides emblemáticas de su paso por el club. “Como en la Supercopa contra el Manchester, y también contra el Inter en Milán, donde anoté por primera vez”, graficó.

Conmovido, el temuqense contó también que recuerda cada a momento lo que vivió en el club.”Los llevo en el corazón. La afición todavía me escribe y tengo que agradecerles a todos por el cariño”, afirmó.

Haciendo el gesto que lo caracterizó en cada una de sus celebraciones, el exdelantero de la U reveló el proceso que vivió hasta transformarse en ídolo lacial. “La verdad es que cuando llegué de River Plate, nadie me conocía. Pero después conocí a gente estupenda que me ayudó muchísimo a adaptarme”. Mencionó a dos que ya partieron, Siniša Mihajlović y el entrenador Sven-Göran Eriksson. " Ambos eran grandes personas. Sinisa era muy cercano a mí y a todo el equipo. Me ayudó mucho; fue un día muy triste su partida. Debemos recordarlo como un gran hombre, amigo y gran compañero. Un fuerte abrazo a toda la familia”, rememoró.

Salas da el salto a Europa después de una gran campaña en River. Llevó a cambio de un poco más de 17 millones de dólares a Lazio en julio de 1998. En el cuadro romano estuvo tres temporadas y marcó 49 goles en 107 partidos. Logró cinco títulos: el Scudetto, la Copa Italia y la Supercopa de Europa en la temporada 99-2000; la Copa Italia 1998-1999 y la Recopa de Europa de 1999.