Leandro Fernández lanza dura reflexión sobre los arbitrajes y entrega la fórmula de la U para la Copa Libertadores

Pese a que sólo faltan horas para que Universidad de Chile debute en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, la expulsión de Javier Altamirano ante Everton sigue dando vueltas en el Centro Deportivo Azul.

Los azules se quedaron con 10 futbolistas antes del cuarto de hora del compromiso con los ruleteros y lo terminaron perdiendo por 2-0. Sin embargo y al día siguiente, la Comisión de Árbitros le borró la tarjeta roja al volante estudiantil y rectificó la decisión que tomó en cancha Fernando Vejar tras la sugerencia del juez encargado del VAR, Juan Sepúlveda.

“Lo bueno es que tuvieron autocrítica y se hicieron responsable del error y ojalá no vuelva a suceder para que el fútbol chileno siga en alza”, aseguró Leandro Fernández. Luego reflexionó que se pudo ganar o perder de todas maneras, pero sentenció que “hay que tener más coherencia en lo que se dictamina a veces, porque termina perjudicando a los equipos”.

Fernández dice que hay que mejorar el finiquito de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport.

Fernández entrega la fórmula de la U para la Copa Libertadores

El delantero argentino reveló que luego de la derrota en Viña del Mar y se enfocaron en el choque ante el actual campeón de la Copa Libertadores, Botafogo. “Imagino un partido lindo, de ida y vuelta, con dos equipos que proponen, que tienen buenos planteles y ojalá que podamos hacer un buen papel, un buen partido colectivamente, para dejar los puntos en casa”, expresó.

Acto seguido, desestimó que la diferencia presupuestaria entre los elencos brasileños y el resto de los sudamericanos influya en los partidos del certamen internacional. “Es algo más que nada de la burocracia del fútbol, después son once contra once dentro de la cancha y ahí se verá reflejado el trabajo de cada uno y cómo se preparó. Sé que Botafogo viene con menos gente de cuando fue campeón, pero no deja de ser un rival difícil y con mucha trascendencia internacional”.

Para ello, lo primero que deben pulir es la falta de gol que viene mostrando en la Liga de Primera. “Estamos llegando bastante, pero tenemos poca efectividad y es algo que debemos mejorar tanto individualmente como colectivamente, pero si son defensores de experiencia, pero en la Copa son todos así y ojalá lo podamos sobrellevar bien dentro del partido para poder marcar”, sostuvo el ariete.

Por último, el artillero concluyó que para llegar lejos en la Libertadores deben “ir partido a partido, tratar de sumar en casa y después, tratar de llegar lo más alto posible. Creo que tenemos plantel para ir fase a fase, pero ahora hay que trabajar este partido para dejar los puntos en casa”.

¿Cuándo juega la U y quién lo transmite?

Universidad de Chile recibe a Botafogo, este miércoles 2 de abril a las 21:30 horas, en el Estadio Nacional. Transmite la señal de ESPN en Disney+ Premium.