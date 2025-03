“¿Por qué a Colo Colo no le ponen roja?”: el controvertido reclamo de Marcelo Díaz durante la expulsión de Javier Altamirano

Una de las acciones polémicas que se registró en el duelo de este jueves entre Everton y Universidad de Chile fue la temprana expulsión de Javier Altamirano. Después de que el árbitro del encuentro, Fernando Vejar comenzara mostrándole una tarjeta amarilla, tras ser llamado por el VAR, terminó cambiando su decisión y expulsó al jugador.

Aquello significaba que el volante se perdería el Superclásico contra Colo Colo. Sin embargo, con el pasar de las horas, el árbitro volvió a revisar la jugada y en su informe cambió la decisión, determinando que Altamirano solo merecía la tarjeta amarilla.

“En campo se aprecia que en la disputa del balón el jugador pisa el talón de Aquiles de su adversario. Sin embargo, debo hacer presente que luego de una revisión detallada de las imágenes del partido, debo rectificar la clasificación de la falta”, escribió Vejar en su informe.

Luego fundamentó que “al observar la situación, no hubo la suficiente fuerza ni tampoco una gran intensidad en el contacto con el rival en la disputa del balón, configurándose por tanto solo una infracción que se debe calificar como ‘temeraria’”. Tras esto, la Comisión de Árbitros borró la roja.

El reclamo que reveló el VAR

Más adelante fueron liberados los audios del VAR de la jugada en el que se reveló un cuestionamiento de Marcelo Díaz en contra del juez. En medio de los reclamos por la expulsión de su compañero, el Chelo cuestionó: “¿Por qué a Colo Colo no le ponen roja ahora, Véjar?”.

Esta frase alude a la infracción de Sebastián Vegas contra Ariel Martínez en la que el juez Felipe González consideró que no ameritaba la tarjeta roja.

En la ocasión Vegas se lanzó al suelo y en primera instancia tocó el balón, pero con el movimiento acabó golpeando el pie del volante de los árabes.

Las críticas de Álvarez

Tras el partido, Gustavo Álvarez criticó la determinación. “Hay que revisarla, no la veo bien en la cancha, me gustaría revisarla. No por un cuestionamiento al árbitro, sino que para ver bien lo que pasó”, dijo el argentino.

Sin embargo, con el correr de la rueda de prensa, Álvarez endureció el tono y se cuadró con los dardos que habían lanzado sus dirigidos contra la autoridad: “No voy a hablar del arbitraje, pero estoy 100% de acuerdo con mis jugadores”.

“Hasta la expulsión, éramos mucho más nosotros y después de la expulsión, fue todo de nosotros. Un partido donde hubo siete situaciones de gol contra dos del rival. Siempre el resultado es lo más importante, pero es un detalle a tener en cuenta”, concluyó.