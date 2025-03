La U respira: Comisión de Árbitros le borra la tarjeta roja a Javier Altamirano y podrá jugar el Superclásico

La polémica expulsión de Javier Altamirano, en la derrota de Universidad de Chile ante Everton, le quedó dando vueltas al juez principal del encuentro, Fernando Vejar.

El colegiado había sancionado el pisotón que le dio el volante azul a Alex Ibacache, con tarjeta amarilla, pero ante el llamado del encargado del VAR, Juan Sepúlveda, cambia su decisión y antes del cuarto de hora, los estudiantiles quedaban con 10 hombre en el Sausalito.

Determinación que traía una consecuencia dolorosa para los planes del técnico Gustavo Álvarez: no iba a contar con una de sus piezas fundamentales para el Superclásico con Colo Colo.

Sin embargo, todo cambió con el pasar de las horas. El árbitro revisó una vez más la controvertida jugada y en su informe cambió su decisión: el ex Estudiante de La Plata ya no merecía la cartulina roja, sino una simple amarilla por lo que no se perderá el duelo ante los albos.

“En campo se aprecia que en la disputa del balón el jugador pisa el talón de Aquiles de su adversario. Sin embargo, debo hacer presente que luego de una revisión detallada de las imágenes del partido, debo rectificar la clasificación de la falta”, escribió Vejar en su informe.

Luego fundamentó que “al observar la situación, no hubo la suficiente fuerza ni tampoco una gran intensidad en el contacto con el rival en la disputa del balón, configurándose por tanto solo una infracción que se debe calificar como ‘temeraria’”.

El momento de la expulsión de Altamirano. Foto: Andrés Piña/Photosport

No se salvó de las críticas

Mucho antes de que el juez cambiara su parecer, fue duramente criticado por las huestes azules. “Hay que revisarla, no la veo bien en la cancha, me gustaría revisarla. No por un cuestionamiento al árbitro, sino que para ver bien lo que pasó”, dijo en un principio el adiestrador argentino.

Sin embargo, con el correr de la rueda de prensa, Álvarez endureció el tono y se cuadró con los dardos que habían lanzado sus dirigidos contra la autoridad: “No voy a hablar del arbitraje, pero estoy 100% de acuerdo con mis jugadores”.

De hecho, Álvarez le restó importancia a esta nueva caída en la Liga de Primera y aseveró que “hasta la expulsión, éramos mucho más nosotros y después de la expulsión, fue todo de nosotros. Un partido donde hubo siete situaciones de gol contra dos del rival. Siempre el resultado es lo más importante, pero es un detalle a tener en cuenta”.

Universidad de Chile ahora se prepara para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, dónde enfrentara al actual campeón del certamen, Botafogo, el próximo miércoles 2 de abril, desde las 21:30 horas, en un Estadio Nacional repleto.