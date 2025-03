El descargo de Álvarez al arbitraje de Vejar en la caída de la U: “La expulsión tan temprana modifica; hay que revisarla”

Universidad de Chile tropezó justo antes de su estreno en Copa Libertadores. La U perdió por 2-0 en su visita a Everton, generando más dudas que certezas en el cuadro laico, que deberá recibir a Botafogo, el actual campeón del certamen continental, el próximo miércoles 2 de abril.

El encuentro estuvo marcado por un discreto arbitraje de Fernando Vejar, que expulsó a los diez minutos a Javier Altamirano. Los azules jugaron con un futbolista menos hasta la roja de Matías Campos López, en el 51′. El zurdo, además, quedó suspendido para el Superclásico ante Colo Colo.

Sobre ello se refirió Gustavo Álvarez, técnico de los azules, que aseguró que la expulsión condicionó el trámite, además de querer verla nuevamente con más detalle. “Siempre una expulsión tan temprana modifica. Hay que revisarla, no la veo bien en la cancha, me gustaría revisarla. No por un cuestionamiento al árbitro, sino que para ver bien lo que pasó”, comenzó señalando tras el cotejo, en la transmisión de TNT Sports.

“Llega el gol de Everton en un momento que estábamos un tanto desequilibrados en el medio porque precisamente faltaba la posición de Altamirano en la derecha de Marcelo Díaz, que es donde llega el gol. Después nos acomodamos, cambiamos el sistema y el equipo tuvo una respuesta anímica, como lo dije en el entretiempo, para mí, muy buena. El equipo jugó con coraje, con valentía”, continuó el argentino.

Buena valoración de Álvarez

Alvárez siguió con su análisis del partido, valorando lo realizado por su escuadra. “El segundo tiempo comienza igual y con un cambio de características. Sacamos un volante, ponemos un delantero y después cambiamos marcapunta por marcapunta por la tarjeta amarilla. Hasta la expulsión, éramos mucho más nosotros y después de la expulsión, fue todo de nosotros. Un partido donde hubo siete situaciones de gol contra dos del rival. Siempre el resultado es lo más importante, pero es un detalle a tener en cuenta”, indicó.

“Hay que analizar cómo fueron los goles. Quedó, con la expulsión de Javier, la derecha de Marcelo despoblada y ahí es donde viene el remate del rival. Y el segundo gol es una jugada fortuita, en el primer tiro al arco del segundo tiempo, contra siete situaciones y no sé cuánto remates nuestros. Entonces, me preocuparía si no llegamos, si el equipo no tiene funcionamiento, los jugadores no tienen amor propio, pero es todo lo contrario. Este equipo me representa totalmente y aún más en la derrota. En la derrota me siento más representado aún por la valentía, el coraje y la rebeldía de este plantel”, añadió.

Finalmente, dijo que la derrota entusiasmará a la U para el ansiado estreno por Libertadores. “Excelente, excelente porque este resultado no va a dar más bronca para ganar el miércoles”, sentenció el transandino.