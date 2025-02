La furia de Marcelo Salas contra Pablo Milad: “Ojalá se ponga los pantalones”

La Liga de Ascenso 2025 tuvo un arranque acontecido. El inicio de la Primera B fue protagonizado por Deportes Concepción y Deportes Temuco. Fue un controversial 2-2, en un encendido Ester Roa Rebolledo.

El cotejo estuvo marcado por la compleja situación que vivió Maximiliano Torrealba, atacante de los Albiverdes, que debió ser retirado en ambulancia y portando un cuello ortopédico, luego de sufrir un duro golpe en su cabeza tras una caída.

No obstante, no fue la única imagen que llamó la atención, pues el partido tomó polémica debido al arbitraje de Cristián Droguett. El juez tuvo una serie de decisiones cuestionadas, entre las que se acentúa un mal gol anulado a Temuco.

Ante ello, Marcelo Salas expresó una profunda molestia para criticar el desempeño del réferi. El Matador no se guardó nada. “Hoy fue un desastre lo que pasó en el partido”, comenzó señalando el presidente del Pije. “Estamos 0-0, nos anulan un penal legítimo, no nos cobran un penal legítimo, después al final del partido no nos cobran otro penal legítimo”, complementó en Primera B Chile.

Concepción y Temuco igualaron 2-2 en un polémico partido. Foto: Photosport.

Los dardos de Salas a la ANFP

Salas siguió continuó con sus reclamos tras el empate entre Deportes Concepción y Deportes Temuco. “Después, al final del partido, no nos cobran otro penal legítimo. El penal de Lettieri, tengo la duda porque no la he visto bien. Aparte, le pega en la mano izquierda que va por fuera, ni siquiera en la derecha, que se puede interpretar como penal”, señaló el otrora delantero.

“La ANFP no sé qué hace. Hay que ver qué dice Almendra, que es reconocido porque es de Concepción. Su hijo fue de Concepción, él fue dirigente de Concepción. Hasta el día de hoy es de Concepción. No sé si los árbitros son de Concepción. Fue un desastre, es un robo. De verdad que fue un robo lo de hoy”, añadió el zurdo.

Salas siguió cuestionando al arbitraje de Droguett. “No sacamos nada (con hablarlo en el Consejo de Presidentes). Aquí pueden decir ‘nos equivocamos’. Al cuerpo de árbitros ojalá suspendan, pero a ellos los suspenden un partido y después vuelven a arbitrar. Y nosotros ya perdimos dos puntos, entonces ya te cagan. No sé qué va a pasar”, aseguró.

Finalmente, le envió un potente mensaje a Pablo Milad, presidente de la ANFP “Ojalá la ANFP, ojalá Milad se ponga los pantalones y pueda poner VAR en toda la división, porque la verdad es un desastre. Hoy nos pasó a nosotros, mañana le puede pasar a otro y es injusto. Un equipo hace una inversión, está jugando muy bien dentro de la cancha, está siendo superior y resulta que un árbitro te cambia el partido”, sentenció.