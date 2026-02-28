Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”.

Alejandro Tabilo (28 años, 42º del ranking ATP) está tranquilo. Dice que al BCI Seguros ChileOpen arribó sin ningún objetivo concreto, ya que justo antes de viajar a Santiago había logrado ser finalista en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde, reconoce, le pasaron la cuenta los nervios. Un torneo extenuante, con partidos largos y un clima que no acompañó en varias jornadas. El chileno, de hecho, lo padeció.

El también embajador de la marca Ellesse, se instala de nuevo en el top 50 de la clasificación planetaria. Espera mantenerse ahí durante toda la temporada.

En entrevista con El Deportivo, Tabilo fija sus metas para un año en el que espera volver a mostrar su mejor versión, pero también aborda los problemas que lo llevaron a tener un bajón pronunciado en 2025. Situaciones que se vivieron tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Con qué expectativas venía al BCI Seguros ChileOpen luego de caer en la final de Río de Janeiro?

No venía con muchas expectativas, no sabía cómo iba a reaccionar el cuerpo también. Venía un poquito cansado, con falta de sueño, hartos partidos. Estoy feliz con lo hecho y debo tomarlo con calma. Ahora voy partido a partido. Pero estoy muy contento.

Después de un periodo irregular, le toca empezar a ganar partidos y llegar a una final de un ATP 500. ¿Por qué se le escapa el título?

Sí. Un poco por la parte física yo creo. También afecta lo mental, me puse un poco nervioso. Siempre es duro cerrar un partido, pero una final aún más y la primera vez de un ATP 500. Fue duro, el cuerpo lo sintió y las piernas ya se me estaban dañando un poco, la espalda apretada. Pero bueno, son cosas que igual quiero usarlas como algo positivo y aprender de eso. Con esa derrota tan dura, yo creo que uno puede salir más fuerte.

¿La meta es llegar a otra final de un torneo importante este año?

Sería espectacular, me encantaría. Uno siempre está trabajando para eso, para poder estar en esa instancia. Esto fue lo más grande a lo que he llegado después del Masters 1000 de Roma de 2024. Siempre puede salir una semana así. Voy a estar trabajando para poder volver a una instancia así o más grande aún.

Alejandro Tabilo posa para El Deportivo. Gustavo Pineda

¿Podrá mantenerse en el top 50 del ranking ATP a lo largo de la temporada?

Ahora hay que seguir muy enfocado, ojalá ir cuidando bien el cuerpo. Vengo con muchos partidos, entonces hay que planificar bien el calendario, ver cómo seguimos durante todo el año. Pero estoy muy motivado, muy expectante. No defiendo tantos puntos, por todas las lesiones que tuve el año pasado. Ojalá mantenerme ahí todo este año. Pero hay que tomarlo partido a partido y semana a semana.

¿Le ha hecho bien el cambio de entrenador?

Con Horacio (Matta) fue un muy buen proceso. Todavía hablamos casi todos los días. Es como familia para mí y para todo el equipo. Es algo muy lindo. Me ayudó mucho, más que tenísticamente, me pudo ayudar a ordenar toda mi vida. Eso siempre se lo agradezco. Eso también me ayudó a jugar mucho más tranquilo en la cancha. Por temas personales de él, tuvo que dar un paso al costado. Ahora con Germán (Gaich) y Juan Pablo Gándara hemos hecho un buen arranque. Nos conocemos desde antes. Esta semana con Germán ha sido increíble y me deja muy motivado por lo que puede ser el año que viene por delante. Tratando de agarrar toda su experiencia, todo lo que ellos han vivido también y usarlo yo en la cancha.

Entre los desafíos de la temporada asoma la serie de la Copa Davis ante España, ¿cómo la proyecta?

Va a ser una linda serie. Especialmente acá en casa. Ojalá puedan armar un buen estadio, una buena cancha para poder traer mucha gente. Creo que va a pasar mucho por ahí también. Vamos a necesitar todo el apoyo de la gente. Desde ahí ver cómo viene el equipo de ellos, cómo viene nuestro equipo. Nosotros tenemos un gran equipo, podemos hacer muy buenas cosas. Ojalá darle esa victoria que sería, yo creo, histórica.

¿El problema que tuvo con su padre afectó a su rendimiento durante 2025?

Todo siempre afecta. El tenis es muy detallista, entonces cualquier cosa fuera de la cancha siempre puede afectar y cambiar mucho. Es duro cuando pasan tantas cosas que no puedes controlar. En eso también me refiero a las lesiones. Yo creo que todos esos factores han sido algo de que no haya podido rendir al 100%. Pero son cosas que ya estamos solucionando y pudiendo pasar.

¿La relación con su familia se recompuso?

No, yo sigo adelante nomás, con la gente más cercana. Tratando de seguir mi carrera con la gente que quiere estar conmigo.

Después de este comienzo de temporada, ¿espera tener un año similar a lo hecho en 2024?

Ojalá. Siempre hay que tomarlo igual, paso a paso. No me quiero anticipar tanto. Siempre hay que tratar de encontrar mi mejor versión en la cancha y siento que de a poco estoy volviendo a ese nivel.

¿Cómo ve a los otros tenistas chilenos? Han pasado por momentos irregulares...

A Tomás (Barrios) lo he visto muy bien. Jugando muy bien en los torneos. Ganando hartos puntos, así que eso es bueno. (Christian) Garin ahora tiene una buena oportunidad para remontar, ya el año pasado había terminado súper bien. Eso es bastante bueno. En el caso de Nicolás (Jarry) siento que siempre una semana le puede cambiar todo. Tiene que estar ahí y seguir luchando.

Después de su generación... ¿qué viene para el tenis chileno?

Ojalá haya jugadores. Sé que Benjamín Pérez (16 años) viene muy bien, así que ojalá verlo en el futuro compitiendo en lo más grande. Sé que Nicolás Villalón (22 años), Benjamín Torrealba (20 años) también prometen. Los he visto, he entrenado con ellos, compartimos y los aprecio mucho. Ojalá los chicos puedan hacer grandes cosas.