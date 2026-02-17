SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”

    Jaume Munar asegura que la serie de septiembre será una de las más complejas para el elenco europeo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El tenista español Jaume Munar (37° del ranking ATP) se refirió a la serie que disputarán Chile y España por la Copa Davis, programada para septiembre en el país.

    En declaraciones al medio Punto de Break, el deportista balear advirtió sobre las dificultades que representa para el equipo español disputar la serie como visitante, considerando factores como el desplazamiento, las condiciones de juego y la ubicación de la llave en el calendario de la temporada.

    La realidad es que enfrentarse a Chile, por condiciones, viajes y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar”, señaló el jugador.

    Munar en un partido de Copa Davis. Pepo Ruiz/RFET

    El tenista de 28 años agregó que su intención es estar disponible para la convocatoria, en caso de que David Ferrer lo considere. “Yo tengo claro que quiero estar, si el capitán lo considera oportuno. Creo que la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos”, afirmó.

    En esa línea, reconoció que su presencia en la serie dependerá del desarrollo de la temporada. “Obviamente, el calendario es largo, queda mucho y yo no sé lo que puede pasar de aquí a septiembre, pero por mi parte tengo claro que quiero jugar”, indicó.

    Munar se ubica actualmente en el puesto 37° del ranking ATP y es el tercer mejor tenista español en la clasificación. Solo es superado por Alejandro Davidovich Fokina, ubicado en el puesto 15°, y por Carlos Alcaraz, quien figura como número uno del mundo.

    La serie ante Chile se disputará en septiembre y corresponde a una de las llaves de octavos de final de la Copa Davis 2025, con sede aún por confirmar dentro del país.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoJaume MunarCopa DavisEspañaChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    Lo más leído

    1.
    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    2.
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    3.
    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    4.
    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    5.
    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados
    Chile

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”
    Negocios

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    Accionistas de Zofri aprueban renovación anticipada de la concesión hasta 2050

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro

    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad