Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”.

El tenista español Jaume Munar (37° del ranking ATP) se refirió a la serie que disputarán Chile y España por la Copa Davis, programada para septiembre en el país.

En declaraciones al medio Punto de Break, el deportista balear advirtió sobre las dificultades que representa para el equipo español disputar la serie como visitante, considerando factores como el desplazamiento, las condiciones de juego y la ubicación de la llave en el calendario de la temporada.

“La realidad es que enfrentarse a Chile, por condiciones, viajes y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar”, señaló el jugador.

Munar en un partido de Copa Davis. Pepo Ruiz/RFET

El tenista de 28 años agregó que su intención es estar disponible para la convocatoria, en caso de que David Ferrer lo considere. “Yo tengo claro que quiero estar, si el capitán lo considera oportuno. Creo que la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos”, afirmó.

En esa línea, reconoció que su presencia en la serie dependerá del desarrollo de la temporada. “Obviamente, el calendario es largo, queda mucho y yo no sé lo que puede pasar de aquí a septiembre, pero por mi parte tengo claro que quiero jugar”, indicó.

Munar se ubica actualmente en el puesto 37° del ranking ATP y es el tercer mejor tenista español en la clasificación. Solo es superado por Alejandro Davidovich Fokina, ubicado en el puesto 15°, y por Carlos Alcaraz, quien figura como número uno del mundo.

La serie ante Chile se disputará en septiembre y corresponde a una de las llaves de octavos de final de la Copa Davis 2025, con sede aún por confirmar dentro del país.