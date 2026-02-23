SUSCRÍBETE
    El importante salto de Alejandro Tabilo en el ranking que es oficializado por la ATP

    El tenista nacional recibió puntos valiosos tras llegar a la final en Río de Janeiro. Nicolás Jarry sigue perdiendo posiciones en el escalafón.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Alejandro Tabilo desplegó un muy buen tenis frente a Ignacio Buse. FOTOJUMP

    Alejandro Tabilo consolidó una buena semana en Río de Janeiro. A pesar de que no pudo quedarse con el título de la competencia tras caer en la final contra el argentino Tomás Etcheverry, las sensaciones con las que se quedó el tenista nacional fueron bastantes buenas.

    A eso se suma el hecho de que los puntos conseguidos en el torneo le permitieron dar un significativo paso adelante en la clasificación del ranking ATP.

    Gracias a lo realizado en Brasil, Tabilo se consolidó como la primera raqueta nacional al instalarse en el puesto 42° del escalafón, dando un salto de 26 ubicaciones, totalizando 1.113 puntos oficiales.

    Un contraste bastante notorio al considerar lo que ocurrió con el resto de chilenos que integran el top 5 nacional. Christian Garin cedió cuatro posiciones y ahora está instalado en el lugar 94°, peleando por permanecer dentro de los cien mejores del planeta.

    En el tercer lugar está Tomás Barrios que, tras caer cinco ubicaciones está 112°. Nicolás Jarry, en tanto, perdió 50 puntos y con ello se instala en el puesto 155°. Matías Soto cierra el bloque de los cinco mejores ascendiendo un peldaño para ocupar el 316° lugar.

    El consuelo de Tabilo

    Tras la caída en tres sets, Tabilo tomó la palabra para referirse a su contrincante y a la evolución personal que ha tenido en el último tiempo.

    Primero, quiero felicitar a Tommy (Etcheverry), fue un tremendo partido y una tremenda semana; mis felicitaciones. También quiero agradecer al público, se pasaron en esta semana, me ayudaron mucho. Realmente, me sentí como en casa y se los agradezco mucho”, señaló de entrada en la ceremonia de premiación.

    También quiero felicitar a todo mi equipo, estamos hace mucho tiempo juntos. Para Germán (Gaich, su coach), es increíble como lo que estamos haciendo en tan poco tiempo, así que ojalá que podamos seguir de esta manera, con todo. Muchas gracias por todo eso”, afirmó.

    Por último, compartió su deseo de volver en 2027 para enfrentar una nueva edición del torneo. “Vamos a seguir, trataremos de volver. Muchas gracias a toda la organización, este es un tremendo torneo. Ojalá algún día podamos volver acá, tener la chance. Así que a seguir trabajando juntos”, cerró Tabilo.

    Un cambio en el Top 10

    En la parte alta de la clasificación ATP solo hubo un intercambio de posiciones. En el primer lugar se mantiene Carlos Alcaraz quien este fin de semana se coronó en el ATP de Doha tras superar por 6-2 y 6-1 al francés Arthur Fils, título que le permitió ampliar la distancia con su más cercano perseguidor: el italiano Jannik Sinner.

    En el tercer lugar aparece Novak Djokovic y más atrás están el alemán Alexander Zverev, el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz que esta semana tomó el séptimo lugar, desplazando de esa zona al canadiense Felix Auger-Allassime. El estadounidense Ben Shelton y el kazajo Alexander Bublik cierran el listado.

    Otro movimiento destacado es el del checo Jakub Mensik quien se instaló en la ubicación 13°, logrando su mejor registro personal. Cabe mencionar que el tenista de 20 años eliminó a Sinner en los cuartos de final de Doha.

