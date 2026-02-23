Con el campeón muy lejos del top: sitios de apuestas entregan sus pronósticos para ser el monarca de la Liga de Primera

Disputadas cuatro fechas de la Liga de Primera, las casas de apuestas ya lanzaron sus pronósticos para dilucidar quién levantará el trofeo en diciembre próximo. Coeficientes que se mueven fecha a fecha y que, pese a la juventud del torneo, ya marcan ciertas tendencias sobre el futuro de la competición.

El algoritmo que fabrica los multiplicadores muestra algunas conclusiones respecto de la fortaleza de los planteles, la historia reciente de los equipos, los rendimientos generales y la dificultad del calendario de cada uno de los clubes.

En ese escenario se proyecta la dificultad que tienen algunas instituciones para levantar la copa. De esa manera, los sitios especializados ponen a tres equipos con la menor cantidad de posibilidades estadísticas de campeonar: Deportes La Serena, Deportes Concepción y Everton; cada uno de los cuales paga 251.00 si termina primero.

A ellos sigue muy de cerca la Universidad de Concepción, escuadra que acaba de retomar la primera categoría. El Campanil multiplica por 201.00 en la situación de que consiga su primera estrella.

Un poco más de confianza acumula el club Ñublense de Chillán, cuyo máximo éxito paga 101.00 veces. Sobre los rojos aparecen dos elencos de la zona centro y norte de Chile: Unión La Calera y Cobresal, respectivamente, ambos con un cociente de 67.00. Deportes Limache, la gran sorpresa en este inicio del campeonato premia con 51.00 para su primer título en la Liga de Primera.

El campeón, lejos

Huachipato es el octavo favorito en los pronósticos para ser el campeón. Los hombres de Talcahuano fueron monarcas en la temporada 2023, así como de la última Copa Chile y están vivos en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Con esos antecedentes, el título de la usina paga 41.00.

Arriba de los sureños asoman dos equipos de colonia: Audax Italiano y Palestino, que multiplican 26.00 veces el dinero comprometido. O’Higgins de Rancagua fija un poco más las posibilidades, con un compromiso de retribuir por 17.00 el dinero apostado.

Llama la atención que el actual poseedor del máximo trofeo, el cuadro de Coquimbo Unido, está más bien lejos de los mejor posicionados. El elenco que solo perdió un partido en la versión 2025 y que ganó la Supercopa paga 11.00 veces por su bicampeonato.

Grandes al tope

Al menos en el papel, Universidad Católica se proyecta como uno de los planteles más completos entre los 16 que conforman el torneo. Quizás, su participación en la fase grupal de la Libertadores los pone terceros con un factor de 5.50.

A pesar de la irregular campaña en el comienzo del curso, las casas de apuestas no pierden confianza en Universidad de Chile. Los azules, quienes hace 9 años que no logran este trofeo, pagan 3.25 por cada unidad monetaria comprometida.

En el tope del algoritmo aparece Colo Colo. El club de Macul no tiene más compromisos en su agenda que los del ámbito nacional. En ese aspecto, la estrella número 35 de los albos premia 2.50 el dinero apostado.