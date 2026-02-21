SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Palestino sigue sin ganar: Huachipato le remonta y se instala como líder momentáneo de la Liga de Primera

    El conjunto acererero caía por la mínima, pero terminó imponiéndose por 2-1. Mientras el cuadro de Talcahuano se encumbró en la cima del certamen, los árabes continúan sin sumar de a tres.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lionel Altamirano selló la remontada de Huachipato tras un error de Sebastián 'Zanahoria' Pérez. Foto: Photosport.

    Huachipato se encumbra en la Liga de Primera. Los acereros sumaron su tercer triunfo consecutivo tras remontarle a Palestino en el CAP de Talcahuano y son líderes del torneo. Tras el doloroso 2-1, marcado por los errores propios, los árabes siguen sin ganar.

    Ambos elencos llegaron con realidades distintas y con la mente en materia internacional. Los acereros lo hicieron antecedidos por dos victorias, pero también con el objetivo de remontar la serie ante Carabobo por Libertadores. Es por ello que dejaron a varios titulares en la banca.

    Mientras que los árabes lo hicieron sin triunfos, con apenas dos empates. Además, con el crucial partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana en el horizonte.

    Huachipato fue mejor en el inicio. Un palo de José Castro fue la más clara de una serie de ocasiones. Sin embargo, Palestino dio el golpe gracias Nelson Da Silva (18′), en su primera oportunidad. Un débil centro fue conectado de cabeza por el ariete, desde casi el borde del área. Con un gran gesto técnico, le dio potencia a una parábola que selló un golazo.

    El tanto fue suficiente para irse en ventaja al descanso. Ya en el complemento, tras revisión en el VAR, se señaló penal por una evidente mano de José Bizama. Cris Martínez (62′) anotó con un potente remate al centro y puso la igualdad.

    Sin embargo, no sería suficiente para los locales, que presionaron alto y anotaron tras provocar una mala salida de Sebastián Pérez. La pelota le quedó al recién ingresado Lionel Altamirano (81’), que controló y sacó un potente remate desde media distancia. Golazo del atacante para sellar un triunfo que deja a Huachipato como puntero, a la espera de que se juegue el resto de la fecha.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalHuachipatoPalestino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Lo más leído

    1.
    Repasa el triunfo de Alejandro Tabilo sobre Thiago Tirante que lo instala en semifinales del ATP de Río de Janeiro

    Repasa el triunfo de Alejandro Tabilo sobre Thiago Tirante que lo instala en semifinales del ATP de Río de Janeiro

    2.
    Fernando Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a O’Higgins en Rancagua

    Fernando Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a O’Higgins en Rancagua

    3.
    José María Buljubasich aborda el impacto del Claro Arena en el mercado de la UC: “No es de un día para el otro”

    José María Buljubasich aborda el impacto del Claro Arena en el mercado de la UC: “No es de un día para el otro”

    4.
    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé
    Chile

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente
    El Deportivo

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente

    Un apático Betis de Manuel Pellegrini cede un polémico empate ante Rayo Vallecano que lo aleja de la Champions League

    Palestino sigue sin ganar: Huachipato le remonta y se instala como líder momentáneo de la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria
    Cultura y entretención

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    Sinaka estrena su nuevo single “En pelota”

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)
    Mundo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio