Palestino sigue sin ganar: Huachipato le remonta y se instala como líder momentáneo de la Liga de Primera

Huachipato se encumbra en la Liga de Primera. Los acereros sumaron su tercer triunfo consecutivo tras remontarle a Palestino en el CAP de Talcahuano y son líderes del torneo. Tras el doloroso 2-1, marcado por los errores propios, los árabes siguen sin ganar.

Ambos elencos llegaron con realidades distintas y con la mente en materia internacional. Los acereros lo hicieron antecedidos por dos victorias, pero también con el objetivo de remontar la serie ante Carabobo por Libertadores. Es por ello que dejaron a varios titulares en la banca.

Mientras que los árabes lo hicieron sin triunfos, con apenas dos empates. Además, con el crucial partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana en el horizonte.

Huachipato fue mejor en el inicio. Un palo de José Castro fue la más clara de una serie de ocasiones. Sin embargo, Palestino dio el golpe gracias Nelson Da Silva (18′), en su primera oportunidad. Un débil centro fue conectado de cabeza por el ariete, desde casi el borde del área. Con un gran gesto técnico, le dio potencia a una parábola que selló un golazo.

El tanto fue suficiente para irse en ventaja al descanso. Ya en el complemento, tras revisión en el VAR, se señaló penal por una evidente mano de José Bizama. Cris Martínez (62′) anotó con un potente remate al centro y puso la igualdad.

Sin embargo, no sería suficiente para los locales, que presionaron alto y anotaron tras provocar una mala salida de Sebastián Pérez. La pelota le quedó al recién ingresado Lionel Altamirano (81’), que controló y sacó un potente remate desde media distancia. Golazo del atacante para sellar un triunfo que deja a Huachipato como puntero, a la espera de que se juegue el resto de la fecha.