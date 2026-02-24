En proceso de reconstrucción: las claves del éxito de Alejandro Tabilo para volver a la elite del tenis

Alejandro Tabilo (42° del ranking ATP) estuvo a las puertas de tocar el cambiante cielo de Brasil. Ese que por momentos causó estragos por la inclemencia de las lluvias torrenciales, como también por la intensidad del calor. Sin embargo, en una verdadera batalla, donde se fue quedando sin fondo físico, el chileno cayó ante Tomás Martín Etcheverry (33°). No pudo cerrar una semana de ensueño en Río de Janeiro con un título ATP 500, el que hubiese sido primero de su carrera.

Y si bien no pudo convertirse en el segundo nacional en obtener dicho torneo, tras Christian Garin en 2020, el zurdo atravesó un extenso camino para retomar un alto nivel. De hecho, se encuentra en pleno proceso de reconstrucción para volver a elevar su carrera a lo más alto del circuito.

En ello ha tenido un rol clave Germán Gaich, su nuevo entrenador. Tras su corta participación en el Abierto de Buenos Aíres, Tabilo confirmó la separación con Horacio Matta, que se concretó en enero pasado. Al mismo tiempo, ratificó a su flamante estratega, con quien debutó en tierras transandinas. En su cuerpo técnico también está Juan Pablo Gándara.

Gracias a su impecable torneo en Río de Janeiro, el chileno tuvo un notorio salto en el ranking ATP. Pasó del puesto 71° del escalafón mundial al 42°. Este martes o miércoles debutará en el BCI Seguros Chile Open frente a Tomás Barrios.

Una caída desde lo más alto

Río de Janeiro pudo ser su cuarto título en la carrera de Tabilo, pero el primero en arcilla. Nunca se ha consagrado en tierra batida. Sus títulos han sido en el ATP 250 de Auckland (cemento) en el ATP 250 de Mallorca (pasto) y el ATP 250 De Chengdú (cemento).

Las primeras dos coronas fueron en 2024, durante el mejor año de su carrera. En dicha temporada también alcanzó la semifinal del Masters 1000 de Roma, certamen donde también había vencido a Novak Djokovic por primera vez (lo hizo de nuevo en 2025). Estos fueron dos de los hitos que marcaron un año en el que se instaló dentro de la elite y se posicionó como 19° en el escalafón mundial. Se consolidó como la principal raqueta nacional, además de mantenerse de forma estable en el circuito ATP, disputando torneos de mayor exigencia.

Sin embargo, tras tener una temporada de ensueño, 2025 fue todo lo contrario. Comenzó el año como 23° del mundo, pero lo terminó como 82°, llegando a estar incluso fuera del top 100 (126° en agosto).

El año estuvo marcado por lesiones, problemas físicos y situaciones extradeportivas. La complicación más dura fue el quiebre de su núcleo familiar, por temas económicos y afectivos. Una situación que comenzó el segundo semestre, pero que se fue agudizando hacia fines del año pasado al punto de cortar toda relación con sus padres y hermano. El hecho terminaría haciéndose público para el Día de la Madre, cuando su hermano y su padre lo emplazaron en redes sociales. Incluso, este último se refirió en duros términos a Malena de Lorenzo, la novia del tenista y quien además se ha convertido en su principal asesora comercial.

Durante esa etapa fue clave el trabajo realizado con el psicólogo deportivo Pablo Pécora. El profesional argentino cuenta con una vasta experiencia trabajando con otras importantes figuras del tenis como su compatriota Gastón Gaudio y el italiano Fabio Fognini, a quienes encauzó hacia sus etapas de mayor éxito en el circuito.

Su círculo se redujo a su novia, a su suegra Soledad Gómez, a su PF Víctor Olguín, a su kinesiólogo Ignacio Guajardo y a su entrenador Horacio Matta, quien se lo llevó a Estados Unidos y que lo acogió como un hijo más. Hoy, tampoco continúa con el exentrenador de Fernando González, a quien se refería cariñosamente como “Doc”.

De todas formas, el trabajo tuvo sus frutos. Y después de un año y tres meses, en un periodo que tuvo altos y bajos, volvió a ganar un título ATP en Chengdú, en septiembre pasado.

Inicio de año irregular

No obstante, las controversias no se acabaron ahí. Con el propósito de privilegiar su carrera individual, Tabilo comenzó a distanciarse de la representación nacional. Se generó una distancia clara con la federación luego de bajarse de la serie de Copa Davis ante Bélgica.

El ente se enteró por terceros de la decisión del jugar. Esto se volvió a repetir para la serie ante Serbia por las Qualifiers, momento en el que la estructura del tenis chileno se enteró de su ausencia luego de que el tenista apareciera inscrito en una exhibición del UST en Guadalajara.

Esto generó indignación en la federación presidida por Sergio Elías, que calificó la decisión como “inaceptable”, acusando falta de compromiso y recordando todos los apoyos institucionales recibidos por el zurdo. Sin embargo, horas después de la declración pública, el tenista inició contactos con Massú, que quedó tan sorprendido como el directorio de la Fetech. Tabilo terminó echando pie atrás y finalmente confirmó su participación en Copa Davis, donde fue clave para clasificar a la segunda ronda de las Qualifiers, donde Chile se medirá con España.

Y si bien tuvo un inicio de año irregular, el proceso de reconstrucción comenzó a traer resultados. Por ejemplo, cayó en su debut en el Abierto de Australia y en la final del Challenger de Concepción, en dos situaciones que, en el papel, debería haber afrontado de mejor manera. En el Abierto de Buenos Aires dio el batacazo ante el campeón al campeón defensor y promisoria figura Joao Fonseca, pero perdió en cuartos de final ante Etcheverry.

Precisamente fue al argentino a quien superó en la final de Río de Janeiro para obtener un título de categoría inédita para su palmarés.

Coincidentemente se enfrentó al argentino en la final y este nuevamente fue su verdugo, privándolo de un título de una categoría inédita en su palmarés. De todas formas, es una piedra más dentro de la estructura que está construyendo. Ahora, su objetivo es volver a situarse y mantenerse entre lo más alto del circuito ATP.