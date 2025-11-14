“Es una falta de respeto”: presidente del tenis chileno estalla contra Alejandro Tabilo por su renuncia a la Copa Davis

La decisión de Alejandro Tabilo de disputar un torneo de exhibición en la misma fecha de la Copa Davis fue un verdadero golpe bajo la línea de flotación del equipo. Este viernes, Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis, se mostró furioso por esta determinación.

“Estamos indignados con la decisión de Alejandro Tabilo en un momento en que Chile se jugará algo tan importante como la clasificación al Grupo Mundial de la Copa de Davis. Él eligió ir a una simple exhibición. Me parece que es inaceptable”, comienza señalando mediante una declaración pública.

En ese contexto, el timonel recordó las ayudas brindadas al zurdo nacido en Canadá. “Cuando un jugador recibe el apoyo de su país, de su federación y de todos quienes trabajamos para el tenis chileno, lo mínimo que uno espera es compromiso. No solo cuando es conveniente, no solo cuando calza con el calendario personal. El compromiso verdadero se demuestra cuando Chile lo necesita”, expresó.

También enfatizó en lo fundamental de contar con todas las figuras. “Hoy Chile necesita a todos sus tenistas. Cuando en septiembre Alejandro privilegió jugar el circuito en lugar de la Copa Davis, lo entendimos porque su carrera lo necesitaba. Necesitaba los puntos para mejorar su ranking”, continuó.

Y se lanzó con todo: “En esta ocasión no hay puntos, se trata solamente de una simple exhibición. Esto es una falta de respeto al equipo, a sus compañeros y capitán. Y sobre todo hacia la camiseta que representa a millones de chilenos”.

Dar la espalda

Por lo mismo, le cerró todas las puertas. “Esto no es una decisión menor, es dar la espalda en un momento crítico. Confío plenamente en los jugadores que sí eligieron defender a Chile, que sí supieron poner al país por delante de cualquier interés individual. Esperaría que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse”, sostuvo.

“La camiseta de Chile merece otra actitud, otro nivel de responsabilidad y otra jerarquía”, cerró.