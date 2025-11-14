“Nos enteramos por las redes sociales”: Federación de Tenis reacciona tras el sorpresivo anuncio de Alejandro Tabilo

Como un bombazo. Así fue recibido en la Federación de Tenis el anuncio de Alejandro Tabilo de participar en una exhibición del circuito UTS en México entre el 5 y el 7 de febrero del próximo año. ¿Cuál es el problema? Que entre el 6 y el 8 de ese mes está programada la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis, donde Chile buscará regresar a las Finales del certamen ante rivales por confirmar.

“¡Un cuarto nombre en la lista! Alejandro Tabilo de Chile se une a la lista de UTS Guadalajara (5-7 de febrero). Los dejaremos con su misterioso y poético apodo: Unagi, probablemente una primera muestra del tipo de tenis que mostrará allí“, reza el anuncio que el zurdo compartió en sus redes sociales la tarde de este jueves.

La cartelera contempla a Alejandro Davidovich, Flavio Cobolli y Reilly Opelka, además de otros cuatro jugadores por confirmar, quien serán parte del evento que reparte 420 mil dólares al campeón.

Consultada por El Deportivo, la Federación de Tenis sobre esta situación, la respuesta oficial fue: “No tenemos mayor información, solo lo que aparece en redes sociales. No hemos tenido notificación de Alejandro ni de su entorno”.

La sorpresa es evidente, tomando en cuenta que Tabilo se ha borrado de las dos últimas series, por distintas razones. La primera, ante Bélgica, porque necesitaba recuperarse físicamente tras su paso por Oceanía. En aquella ocasión, su entrenador Horacio Matta anunció por la prensa la baja de su pupilo, lo que no le cayó bien al capitán Nicolás Massú ni a la Fetech.

En tanto, para la llave ante Luxemburgo, el tenista se excusó manifestando que necesitaba recuperar su nivel tras una larga para por lesión y optó por jugar torneos en China.

“Muchos critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver. Hace semanas hablé con Massú y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento“, explicó esa vez.

Aquella apuesta le dio frutos, pues llegó a una final de challenger y se coronó campeón del ATP 250 de Chengdú, viniendo desde la qualy. Eso también le permitió regresar al top 100 y asegurar el cupo al cuadro principal del Abierto de Australia.

En aquel momento, Massú evitó entrar en algún tipo de polémica. Sin embargo, este anuncio podría generar un cambio en la relación con el actual número uno de Chile.

¿Qué es el UTS?

UTS es la sigla de Ultimate Tennis Showdown, una liga fundada en 2020 por el prestigioso entrenador Patrick Mouratoglou y el empresario Alex Popyrin, padre del tenista australiano Alexei Popyrin.

Las reglas son distintas a las del tenis convencional, pues se permite el uso de tarjetas y se juega en cuatro cuartos de ocho minutos. Además, si dos jugadores empatan en la cantidad de cuartos ganados, se juega una “muerte súbita”, donde el primero que gane dos puntos consecutivos se queda con el partido.

Los jugadores solo tienen un saque por punto, donde puede tocar la red; y también implementó el “Modo KO”, que consiste en que si un competidor se impone por 10 puntos en el cuarto, se declara el final del partido.

Estas exhibiciones han contado con figuras de primer nivel, como Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov y Álex de Miñaur, entre otros jugadores de renombre, quienes usan apodos. De ahí que el chileno haya ocupado el popular “Unagi”.