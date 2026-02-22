A fondo con Luciano Darderi: “Garin es un gran chico y sentía que tenía que apoyarlo; me salió del corazón”

Luciano Darderi vive el mejor momento de su carrera. Llega al BCI Seguros Chile Open como el número 21 del mundo y será el segundo sembrado del certamen nacional, donde debutará en octavos de final frente al ganador del partido entre Mariano Navone y Vit Kopriva. Nacido en Villa Gesell, una turística localidad costera argentina, Luli defiende a Italia desde los 14 años, aunque en su país natal no pierden la ilusión de que juegue la Copa Davis con ellos.

¿Qué importancia tiene para usted jugar el torneo en Chile?

Fue mi cuarto o quinto ATP que jugué después de haber ganado Córdoba hace dos años. Así que era como un envión. Hice cuartos de final la primera vez acá. Aquí hay altura y nunca pude hacerlo tan bien porque llegaba cansado al final de la gira, pero esta vez perdí en primera ronda en Río y estoy con un poco más de energía. Llego como cabeza de serie y jugaré recién miércoles o jueves, así que voy a tener varios días para adaptarme.

Llega al borde del top 20. ¿Cómo afronta esta nueva realidad?

Sinceramente, con mucha tranquilidad. El top 20 es un objetivo que era marcado a principio de año para tratar de llegar a fin de año, pero ese es el primero, y el segundo es el top 10 de acá al final de la temporada, que es hacer un largo recorrido. Pero siempre concentrado en el trabajo del día a día, que es lo que tenemos que hacer, y enfocado torneo a torneo. Además, mi objetivo principal es jugar todo el año sin lesiones, algo muy importante, sobre todo a este nivel.

Italia está lleno de grandes jugadores. ¿Cómo ha sido relacionarse con esas figuras?

Con Musetti crecimos de chiquitos juntos. Somos del 2002 y nos conocemos muy bien. Tenemos una gran relación con Alcaraz también. Es un año menor que yo. Tengo muy buena relación con todos. Con Sinner también. Es un buen grupo de gente, son muy humanos, uno se lleva muy bien más allá de los tenístico. A lo largo del año nos vemos en muchos torneos, así que creo que tengo una buena relación con todos ellos.

Son buenos chicos. Y en lo tenístico siempre tratas de aprender de ellos porque jugar a ese nivel te hace siempre mejorar tus cualidades día a día. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes de estar cerca, tratar de entrenar con ellos que te dan un nivel muy alto para después cuando te toca jugar con gente de ranking más bajo.

¿Es cierto que le pide a Alcaraz entrenar cada vez que puede?

Claro, siempre que puedo, Alcaraz, Sinner, los mejores... Trato de entrenar con ellos porque es muy importante para el crecimiento.

¿Y qué tal son fuera de la cancha?

Son chicos muy humildes, son buena gente. Con Alcaraz hemos compartido muchas giras juniors porque es un año más chico que yo, pero explotó mucho antes. Es un buen chico, de buena familia y muy humilde.

En Australia usted le envió un emotivo mensaje a Christian Garin tras la muerte de su padre. ¿Cómo nace ese gesto?

Con Christian antes de eso no teníamos una gran relación, no lo conocía mucho personalmente, pero después, cuando empezó a trabajar con Berni (Bernardo Carberol, su PF), en septiembre del año pasado, comenzamos a tener una muy buena relación. Entrenábamos juntos, arrancamos juntos el año en Auckland, después nos tocó jugar en Australia. Fue difícil también. Me parece un gran chico y sentía que tenía que apoyarlo; me salió del corazón, la verdad. Estuvimos todos los días juntos, jugamos dobles también en Australia. Es una buena persona, buena gente.

Acá en Chile fue muy valorado su gesto.

No fue algo para hacerme ver ni nada. Después de llegar a octavos en un Grand Slam, tenía la cabeza en cualquier lado y se me ocurrió hacer un buen gesto en ese momento y me salió. Tenemos una buena conexión ahí, trabajando en equipo, y creo que está pasando un momento bastante difícil de su vida. Estaba remontando mucho, volvió a estar 70 y 80 en el mundo, que la gente lo ve como fácil, pero es muy difícil mantenerse a ese nivel. La gente a veces tiene muchas expectativas sobre los jugadores y critica. Hay que ser un poco paciente y, tanto en la vida como en el tenis, tienes momentos buenos y malos. Gago está pasando por un momento difícil ahora y estoy seguro de que lo va a remontar.

Luciano Darderi entrenó en la cancha central del BCI Seguros Chile Open. Foto: Gustavo Pineda. Gustavo Pineda

¿Cuál es su opinión del resto de los jugadores chilenos?

Tienen un buen nivel, Nico Jarry, Barrios, Tabilo, Garin, he jugado con todos... Nivelazo de jugadores. Es un gran equipo de Copa Davis. Siempre es duro, todos juegan bien. Nico estuvo lesionado, pero él, como Tabilo y Garin fueron top 20, Barrios fue top 100 y eso te demuestra que tienen un gran nivel de tenis. No es fácil estar en ese nivel ni mucho menos tener a cuatro o cinco jugadores a nivel alto. No muchos países lo tienen, así que es bastante meritorio.

¿Cómo ve a Chile frente a España en la Davis?

Depende de quién juegue. Si está Alcaraz, es un poquito más difícil, pero después nunca se sabe hasta el último momento quién juega o no. La verdad que la Davis es algo aparte.

Me imagino es un objetivo jugarla, pensando en su gran momento...

Sí, este año tengo buen ranking, he mejorado bastante a pasos agigantados en cemento. Este año fue mi primer boom, con los cuartos en Auckland y la segunda semana en Australia. Estoy bastante contento con el nivel que estoy teniendo.

En esta gira sudamericana se ha hablado mucho de usted por su progreso y la opción de jugar la Copa Davis por Argentina. ¿Lo esperaba?

No sé. La verdad que, subiendo el ranking, siempre se habla más. Mejor ranking, tienes más visual para todo el mundo. Pero yo por ahora juego por Italia, así que esa idea todavía no cambió. Lo tomo con mucha naturalidad, porque mi carrera entera la he jugado para Italia, por más que haya nacido en Argentina. Lo veo como algo muy normal, aunque la gente lo vea diferente. Porque en el ranking hay muchísimos que nacieron en un país y juegan por otro...

¿Javier Frana no lo llamó para que cambie de opinión y juegue para Argentina?

Creo que habló con mi papá la semana pasada, pero yo no hablé con Frana. Es una cosa secundaria. Yo me enfoco en mi carrera.

¿Qué le parece todo lo que se dice sobre los eventuales cambios de la gira sudamericana?

Yo creo que Sudamérica necesita torneos porque más del 10% del ranking es sudamericano. No entiendo por qué no nos merecemos esos torneos. Por ejemplo, este torneo tiene mucho prestigio, Buenos Aires y Río, también. Han pasado muchos jugadores... Con este Masters 1000 de Arabia, se rompería un poco la gira y ahí no es decisión de uno, sino de la ATP y quienes organizan eso. Yo soy solamente un jugador que trata de entregar su opinión.

¿Siente que la ATP considera la opinión de ustedes, los jugadores?

Yo la verdad que hablo poco, estoy hace muy poco en el circuito. Quizás te lo podría decir un jugador más experimentado, yo estoy arrancando mi tercer año. Así que en ese sentido tampoco tuve mucho contacto y mucha opinión sobre el ATP, pero siempre cada jugador trata de dar la suya.

El mejor resultado de Luciano Darderi en el BCI Seguros Chile Open fue el cuarto de final que alcanzó en 2024. Fotografía: Gustavo Pineda. Gustavo Pineda

¿Cree que cambiando a cemento se beneficiaría la gira sudamericana?

Si me preguntas a mí, yo la dejaría en clay. A mí me gusta jugar ahí, los jugadores sudamericanos hacen sus puntos en clay y se merecen también una gira en polvo de ladrillo

¿A qué jugador veía de niño?

A Del Potro, me gustaba cómo le pegaba con la derecha, y después de grande me empezó a gustar Federer; cómo jugaba, su estilo... Esos fueron los dos primeros ídolos que tenía. Obviamente Djokovic es el mejor de la historia, con respecto a títulos. No es poca cosa y es también un ídolo porque con 38 años está en ese nivel. El otro día miraba la final con Alcaraz y fue increíble que estuviera luchando ahí. Tengo que agarrarlo de ejemplo.

¿Sinner o Alcaraz?

No sé, los dos juegan un huevo, Jannik tiene dos años más que Carlos. Uff, cuántos Grand Slams tiene cada uno. Van mejorando, subiendo, bajando en tenis, hay lesiones, hay momentos difíciles... Juegan bien en diferentes superficies. Sinner juega un poquito mejor que Carlos en indoor, ganó las Finales de la ATP dos o tres años. Carlos es más de jugadas que no te esperas tanto, un poco más random, tiene más variedad. Y Sinner es más sólido; juega más de pizarrón. aunque ahora está cambiando mucho, está tirando más drops, está subiendo más a la red y tratando de meter más información en su juego, y yo creo que eso también lo está haciendo mejorar mucho... Ahora el nivel es muy alto, yo tampoco me esperaba estar en el ranking que estoy hoy, y seguir es motivante.

¿Qué le gusta hacer fuera del tenis?

Me gusta pasear por las ciudades, estar con la familia ir a la playa en Italia o Argentina. Trato de estar con amigos y no estar tanto en el tenis. Me gusta bastante, pero a veces a uno se le explota mucho la cabeza.

Usted hablaba de su objetivo de ser top 20 y top 10. ¿Cómo se ve de aquí a unos 10 años más?

Primero que todo, hacer la mejor carrera posible, eso es lo principal, y tratar de llegar lo más alto posible. Voy por objetivos. Hace un año, era el top 50; ahora es el top 20. Después voy a tratar de ir por el top 10 y siempre lo más arriba que pueda. Trato de no pensar tanto más allá porque eso te mete también mucha presión. Soy recién muy joven, cumplí 24 años hace una semana, así que creo que todavía tengo mucho que mejorar en el aspecto físico, mental, tenístico, continuidad... Queda mucho por mejorar y venimos haciendo un buen trabajo con mi equipo, mi papá, que me apoyaron en los momentos malos y en los buenos. Además, ahora sumamos a Guille Pérez Roldán, una gran persona. Y por otro lado, está mi hermano Vito, que es top 100 junior. Estoy muy contento porque viajo con personas que quiero mucho.