Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre
El tenista italiano, que avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Australia, dedicó palabras públicas a Gago, su amigo chileno.
El tenista italiano Luciano Darderi (25° del ranking ATP) expresó públicamente su apoyo a Christian Garin, luego del fallecimiento de Sergio Garin, padre del jugador chileno, ocurrido la noche del viernes. Tras avanzar a la cuarta ronda del Abierto de Australia, el europeo se refirió al complejo momento que atraviesa su colega.
“Quiero desearle mucha fuerza, está pasando por un momento difícil del que volverá más fuerte. A lo largo del año vamos a estar juntos y lo vamos a tratar de apoyar entre todos”, señaló el jugador de 23 años al medio Clay.
El respaldo también se hizo visible en la cancha. Luego de vencer al ruso Karen Khachanov, el italiano fue a cámara y dedicó un mensaje directo a Garin: “Fuerza, Gago”.
La información del deceso del padre del tenista fue confirmada por la Federación de Tenis de Chile a través de sus redes sociales. “El directorio y toda la familia del tenis está de luto y manifiesta su más sentido pésame para nuestro jugador”, señaló el organismo. En la misma publicación, agregó: “Enviamos fuerza y ánimo a ‘Gago’ y toda su familia en este difícil momento”.
Posteriormente, Darderi explicó el gesto y el vínculo que los une. “Fue algo que me salió del corazón, quise hacerlo en ese momento. Con Christian entrenamos juntos, compartimos al mismo preparador físico, el argentino Berny Carberol, y lo considero un amigo. Quería reconocerlo a él y a su papá”, agregó.
Darderi enfrentará en los octavos de final del Abierto de Australia al número uno del mundo, Jannik Sinner, quien venció a Eliot Spizzirri este viernes.
