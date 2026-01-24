SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    El tenista italiano, que avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Australia, dedicó palabras públicas a Gago, su amigo chileno.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre. Foto: @atptour

    El tenista italiano Luciano Darderi (25° del ranking ATP) expresó públicamente su apoyo a Christian Garin, luego del fallecimiento de Sergio Garin, padre del jugador chileno, ocurrido la noche del viernes. Tras avanzar a la cuarta ronda del Abierto de Australia, el europeo se refirió al complejo momento que atraviesa su colega.

    “Quiero desearle mucha fuerza, está pasando por un momento difícil del que volverá más fuerte. A lo largo del año vamos a estar juntos y lo vamos a tratar de apoyar entre todos”, señaló el jugador de 23 años al medio Clay.

    El respaldo también se hizo visible en la cancha. Luego de vencer al ruso Karen Khachanov, el italiano fue a cámara y dedicó un mensaje directo a Garin: “Fuerza, Gago”.

    La información del deceso del padre del tenista fue confirmada por la Federación de Tenis de Chile a través de sus redes sociales. “El directorio y toda la familia del tenis está de luto y manifiesta su más sentido pésame para nuestro jugador”, señaló el organismo. En la misma publicación, agregó: “Enviamos fuerza y ánimo a ‘Gago’ y toda su familia en este difícil momento”.

    Posteriormente, Darderi explicó el gesto y el vínculo que los une. “Fue algo que me salió del corazón, quise hacerlo en ese momento. Con Christian entrenamos juntos, compartimos al mismo preparador físico, el argentino Berny Carberol, y lo considero un amigo. Quería reconocerlo a él y a su papá”, agregó.

    Darderi enfrentará en los octavos de final del Abierto de Australia al número uno del mundo, Jannik Sinner, quien venció a Eliot Spizzirri este viernes.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoChristian GarinLuciano Darderi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal en operativo en Caleta Portales

    Lo más leído

    1.
    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    2.
    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    3.
    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    4.
    Damián Pizarro firma en Racing por un año: el delantero jugará Copa Sudamericana y agiganta legión chilena en Argentina

    Damián Pizarro firma en Racing por un año: el delantero jugará Copa Sudamericana y agiganta legión chilena en Argentina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa
    Chile

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”
    El Deportivo

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”
    Cultura y entretención

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China
    Mundo

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur