Un intratable Luciano Darderi arrolla a Tomás Barrios y lo borra del ATP de Buenos Aires

Tomás Barrios (114° del ranking ATP) se despide del ATP 250 de Buenos Aires. El chillanejo sufrió una aplastante derrota ante un sólido Luciano Darderi (22°), por parciales de 6-1 y 6-3, en una hora y 21 minutos. Poco y nada pudo hacer ante la solidez del italo-argentino, segundo sembrado, que se instala como uno de los candidatos para quedarse con el Argentina Open.

El encuentro se anticipaba con complejidad para el nacional. Al frente se plantó un tenista que pasa por el mejor momento de su carrera, además de ser uno de los más destacados del circuito en polvo de ladrillo. Llegó antecedido de nueve triunfos consecutivos en arcilla (14 si se cuentan partidos Challenger).

Por otra parte, el historial también era favorable para el italo-argentino. El único enfrentamiento entre sí fue para el nacido en Villa Gesell, en Córdoba 2024. De hecho, para reflejar la diferencia, un triunfo hubiese sido el mejor de su carrera.

Una derrota aplastante

Barrios parecía lograr hacer frente en el comienzo, con un tenis agresivo e intenso, pero esto duraría poco. Tuvo un break point en el primer game, pero Darderi salió de aprietos con su servicio. En contraste, el italiano sí logró aprovechar su oportunidad y quebró en el siguiente juego, encaminando el primer set rápidamente.

El inicio prometedor del chileno quedó en nada. Darderi comenzó a sacar ventaja con una notoria diferencia de ritmo y potencia. Ganó sus servicios con claridad, mientras que el chillanejo sufrió en los suyos. Tuvo problemas para cerrarlos, siendo poco efectivo en los momentos importantes. También se vio errático en situaciones puntuales, como con su revés o a la hora de intentar aplicar su reconocido longa-shot. Prácticamente todos sus drops terminaron en la red.

Volvió a sufrir quiebre en el cuarto juego, pero logró levantar varios set points en el sexto, quedándose finalmente con su primer game. No obstante, el italiano cerraría el parcial con su saque. Fue un aplastante 6-1.

Darderi inició la segunda manga con solidez, quebrando nuevamente en el inicio. Continuó veloz en los desplazamientos y firme en sus ataques. Barrios no encontró espacios para una posible reacción.

El italiano volvió a conseguir quiebres en el tercer y quinto juego para estirar una ventaja que resultó inalcanzable, pese a que Barrios consiguió su único break como respuesta. El chileno no se fue sin dar pelea, pero no le alcanzó. Darderi terminó cerrando la victoria con un nuevo quiebre, cerrando el partido con un sólido 6-1 y 6-3.

Tabilo, la única opción de Chile

Con la derrota de Barrios, Alejandro Tabilo (71°) es el único chileno que continúa en competencia. El zurdo se medirá con Tomás Martín Etcheverry (54°), séptimo sembrado del torneo, en los cuartos de final. El encuentro será este viernes 13 de febrero, en un horario aún por definir.

El nacido en Toronto, que busca meterse entre los cuatro mejores, llega tras dar el batacazo en el Abierto de Buenos Aires. El nacional se reencontró con su mejor tenis para imponerse sobre el brasileño Joao Fonseca (33°), campeón defensor del torneo y promisoria figura del circuito, por 6-3, 3-6 y 7-5.