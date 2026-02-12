SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un intratable Luciano Darderi arrolla a Tomás Barrios y lo borra del ATP de Buenos Aires

    El chillanejo cayó en los octavos de final del certamen ante el italo-argentino, por 6-1 y 6-3. El único chileno que continúa en competencia en el Argentina Open es Alejandro Tabilo, que se medirá este viernes 13 de febrero con el local Tomás Martín Etcheverry.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Tomás Barrios perdió ante Luciano Darderi. Foto: @iebmasargopen (X).

    Tomás Barrios (114° del ranking ATP) se despide del ATP 250 de Buenos Aires. El chillanejo sufrió una aplastante derrota ante un sólido Luciano Darderi (22°), por parciales de 6-1 y 6-3, en una hora y 21 minutos. Poco y nada pudo hacer ante la solidez del italo-argentino, segundo sembrado, que se instala como uno de los candidatos para quedarse con el Argentina Open.

    El encuentro se anticipaba con complejidad para el nacional. Al frente se plantó un tenista que pasa por el mejor momento de su carrera, además de ser uno de los más destacados del circuito en polvo de ladrillo. Llegó antecedido de nueve triunfos consecutivos en arcilla (14 si se cuentan partidos Challenger).

    Por otra parte, el historial también era favorable para el italo-argentino. El único enfrentamiento entre sí fue para el nacido en Villa Gesell, en Córdoba 2024. De hecho, para reflejar la diferencia, un triunfo hubiese sido el mejor de su carrera.

    Una derrota aplastante

    Barrios parecía lograr hacer frente en el comienzo, con un tenis agresivo e intenso, pero esto duraría poco. Tuvo un break point en el primer game, pero Darderi salió de aprietos con su servicio. En contraste, el italiano sí logró aprovechar su oportunidad y quebró en el siguiente juego, encaminando el primer set rápidamente.

    El inicio prometedor del chileno quedó en nada. Darderi comenzó a sacar ventaja con una notoria diferencia de ritmo y potencia. Ganó sus servicios con claridad, mientras que el chillanejo sufrió en los suyos. Tuvo problemas para cerrarlos, siendo poco efectivo en los momentos importantes. También se vio errático en situaciones puntuales, como con su revés o a la hora de intentar aplicar su reconocido longa-shot. Prácticamente todos sus drops terminaron en la red.

    Volvió a sufrir quiebre en el cuarto juego, pero logró levantar varios set points en el sexto, quedándose finalmente con su primer game. No obstante, el italiano cerraría el parcial con su saque. Fue un aplastante 6-1.

    Darderi inició la segunda manga con solidez, quebrando nuevamente en el inicio. Continuó veloz en los desplazamientos y firme en sus ataques. Barrios no encontró espacios para una posible reacción.

    El italiano volvió a conseguir quiebres en el tercer y quinto juego para estirar una ventaja que resultó inalcanzable, pese a que Barrios consiguió su único break como respuesta. El chileno no se fue sin dar pelea, pero no le alcanzó. Darderi terminó cerrando la victoria con un nuevo quiebre, cerrando el partido con un sólido 6-1 y 6-3.

    Tabilo, la única opción de Chile

    Con la derrota de Barrios, Alejandro Tabilo (71°) es el único chileno que continúa en competencia. El zurdo se medirá con Tomás Martín Etcheverry (54°), séptimo sembrado del torneo, en los cuartos de final. El encuentro será este viernes 13 de febrero, en un horario aún por definir.

    El nacido en Toronto, que busca meterse entre los cuatro mejores, llega tras dar el batacazo en el Abierto de Buenos Aires. El nacional se reencontró con su mejor tenis para imponerse sobre el brasileño Joao Fonseca (33°), campeón defensor del torneo y promisoria figura del circuito, por 6-3, 3-6 y 7-5.

    Más sobre:TenisPolideportivoATP de Buenos AiresAbierto de Buenos AiresArgentina OpenATPTomás BarriosLuciano DarderiAlejandro Tabilo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Llama la atención la indolencia”: Elizalde hace frente a críticas y defiende decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga

    Vallejo apunta a “agenda ideológica” de Kast en Bruselas y lo tilda de táctica del “mono de paja para negar a los otros”

    Futuro subsecretario de Fuerzas Armadas podría ser dado a conocer el lunes

    Lo más leído

    1.
    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    2.
    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

    3.
    El jugador que acorrala a Unión La Calera y justifica la denuncia de Everton al Tribunal de Disciplina

    El jugador que acorrala a Unión La Calera y justifica la denuncia de Everton al Tribunal de Disciplina

    4.
    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    5.
    Alejandro Tabilo da el batacazo y elimina al campeón defensor del ATP de Buenos Aires

    Alejandro Tabilo da el batacazo y elimina al campeón defensor del ATP de Buenos Aires

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    “Llama la atención la indolencia”: Elizalde hace frente a críticas y defiende decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba
    Chile

    “Llama la atención la indolencia”: Elizalde hace frente a críticas y defiende decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga
    Negocios

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo
    El Deportivo

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Un intratable Luciano Darderi arrolla a Tomás Barrios y lo borra del ATP de Buenos Aires

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana
    Cultura y entretención

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional
    Mundo

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó