“¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

Alejandro Tabilo deslumbró este miércoles en el ATP de Buenos Aires. El tenista chileno, 71° del ranking ATP, consiguió eliminar en los octavos de final al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del torneo, con parciales de 6-3, 3-6 y 7-5 después de dos horas y 23 minutos de competencia.

La forma con la que la raqueta nacional se quedó con el triunfo llamó de inmediato la atención. De hecho, la cuenta oficial del torneo en X publicó: “¡Tabilazo! Alejandro Tabilo tuvo una gran noche y venció al campeón defensor Joao Fonseca”.

Por su lado, Olé tituló: “Batacazo: Joao Fonseca perdió contra Alejandro Tabilo en su debut en el Argentina Open”.

“En el primer set del partido, los planes del brasileño empezaron a frustrarse. De arranque, Tabilo lo quebró en su primer saque y mantuvo los dos servicios que tuvo para ponerse 3-0. Después, el Garoto aprovechó un break point para empatar el duelo, pero no pudo confirmarlo y el trasandino, que jugó muy bien y clavó 12 winners, se puso en ventaja”, añadieron más adelante.

“Ya en el segundo parcial, Fonseca logró encontrar una mejor versión propia y las cosas se tornaron a su favor. Estuvo mejor desde el saque, con el que consiguió tres aces, y acertó el único punto de quiebre que tuvo mientras que el chileno erró su chance. Así, llevó el encuentro a un tercer capítulo en el que se definiría todo”, continuaron.

Sobre la última manga, indicaron que “las cuestiones mentales pesaron mucho más que las físicas. Este tramo estuvo lleno de idas y vueltas, con momentos de gran tenis de ambos lados pero también muchos errores no forzados de los protagonistas: 20 del brasileño y 13 de Tabilo. Sin embargo, fue el chileno quien finalmente, tras dos quiebres, se llevó el partido”.

Infobae, a su vez, se refirió a la “inesperada eliminación” de Joao Fonseca en el Argentina Open.

“El chileno Alejandro Tabilo dio la sorpresa del miércoles al derrotar al brasileño Joao Fonseca, campeón de la edición anterior”, agregaron.

También destacaron los golpes que ha dado en el circuito ATP. “El zurdo, de 28 años, consiguió a lo largo de su carrera tres triunfos ante jugadores del Top 10: frente al serbio Novak Djokovic (3°) en los Masters 1000 de Roma 2024 y Montecarlo 2025, y ante el italiano Lorenzo Musetti (5°) en el ATP de Chengdu 2025”.

La Nación, en tanto, destacó la caída de Fonseca señalando que el brasileño “pisó una de las canchas más lentas del circuito con un desafío de alto riesgo: comenzar la defensa del trofeo, desde los octavos de final, ante el chileno Alejandro Tabilo (ahora 71°, 19° en 2024), que no le teme a nada (le ganó dos veces a Novak Djokovic). Y el examen fue demasiado exigente, no pudo aprobarlo y cayó por 6-3, 3-6 y 7-5”.

Por último, Cadena 3 publicó: “Batacazo: Tabilo sorprendió y eliminó al campeón Fonseca en el Argentina Open”.

“El partido fue muy disputado, con Tabilo mostrando un nivel excepcional que le permitió vencer a una de las grandes promesas del circuito. El resultado final fue 6-3, 3-6 y 7-5, tras un intenso encuentro que duró dos horas y 24 minutos”, sumaron.