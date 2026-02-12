El accidentado debut de Lautaro Pastrán por Colo Colo

Colo Colo jugó ante Unión Española por la Noche Alba, instancia de carácter solidario para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío. Como no era un encuentro oficial, un cuestionado Fernando Ortiz le dio la posibilidad a futbolistas que hasta ahora no han tenido demasiados minutos en las dos fecha jugadas de la Liga de Primera 2026.

Fue así como, en ese contexto, se produjo el debut de Lautaro Pastrán, reciente fichaje del Cacique para esta temporada. El argentino, que arribó desde Belgrano, se mostró activo, tuvo dos remates al arco y sacó aplausos en el estadio Monumental, en un partido que consistió en dos tiempos de 25 minutos.

Sin embargo, en la segunda parte del encuentro contra los hispanos el nuevo refuerzo albo sufrió una dura infracción que lo obligó a salir de la cancha. En la mitad del campo, el puntero transandino fue a disputar con la cabeza un balón dividido con Agustín Núñez, pero el futbolista del elenco de Independencia fue con el pie e impactó a Pastrán con fuerza.

De inmediato, el árbitro expulsó a Núñez, mientras que el delantero debió ser atendido rápidamente. El cuerpo médico de los albos le aplicó un visible vendaje de color blanco en la cabeza. No obstante, a pesar de los esfuerzos del personal de Colo Colo, el futbolista debió abandonar el terreno, ante los aplausos del público.

Mira el csm, la Patada que le puso a Pastran, menos mal que es amistoso solidario #NocheAlbaSolidaria#VamosColoColo pic.twitter.com/WRbPKAoT8m — Pedro (@Elfo81_12) February 11, 2026

¿Cuándo será su estreno oficial?

El próximo partido del Cacique por la Liga de Primera será contra Unión La Calera, por la fecha 3 del torneo. El encuentro está pactado para las 20.30 horas del domingo 15 de febrero, en el estadio Monumental.

Cabe destacar que los albos acumulan tres puntos en el torneo, con una derrota 3-1 ante Deportes Limache y un triunfo 2-0 contra Everton.