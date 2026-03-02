SUSCRÍBETE
    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái

    El organismo informó la condición de los jugadores que se encuentran varados. Entre ellos, el exnúmero uno del mundo Daniil Medvedev y su compatriota Andrey Rublev.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Daniil Medvedev se encuentra atrapado en Dubai. Geoff Burke

    La grave situación que atraviesa Medio Oriente ha repercutido en todos los ámbitos, incluido el del tenis, donde el reciente fin de semana se jugó el ATP 500 de Dubái, donde se coronó campeón el ruso Daniil Medvedev tras superar por no presentación al neerlandés Tallon Griekspoor.

    Resulta que varios jugadores quedaron atrapados en la lujosa ciudad, luego de que esta fuera bombardeada por fuerzas iraníes y los aeropuertos se cerraran. Ante esta situación, la ATP emitió un comunicado para informar cómo se encuentran los tenistas varados.

    Todos están alojados en hoteles de la ciudad y reciben asistencia de la Asociación de Tenistas Profesionales. Algunos de ellos debían viajar a Estados Unidos para disputar el Masters 1000 de Indian Wells, algo que aún está en duda.

    “La ATP sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y se mantiene en contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, personal y personal del torneo son nuestra prioridad”, afirmó el organismo.

    Asimismo, ratificaron cuál es el estado de los deportistas. “Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500. Ellos y sus equipos se están alojando en los hoteles oficiales del torneo, donde se les está brindando total atención a sus necesidades inmediatas”, añadió.

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad. En este momento, los preparativos de viaje están sujetos a evaluación continua de acuerdo con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales. Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de forma segura cuando las condiciones lo permitan”, finaliza el escrito.

    Las figuras varadas

    Un final completamente inesperado tuvo el torneo de Dubái. A la definición que no se disputó por la lesión de Griekspoor, los bombardeos detuvieron cualquier tipo de actividad.

    La mayoría de las figuras tenía contemplada la participación en California, donde en este comienzo de semana se están disputando las clasificaciones, para dar inicio al cuadro principal del certamen a partir del miércoles. Otros, como Luciano Darderi, campeón del BCI Seguros ChileOpen, tienen residencia en Dubái, pero por razones lógicas, difícilmente pueda volver en el breve plazo.

    Daniil Medvedev, Tallon Griekspoor, Andrey Rublev y varios doblistas como Marcelo Arévalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara y Henry Patten siguen atrapados, mientras no se habilite el espacio aéreo.

    Más sobre:TenisATPDubáiMedio OrienteDaniil MedvedevAndrey Rublev

