SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La opulenta y “segura” Dubai, golpeada por la guerra en Medio Oriente

    De lejos, el suntuoso hotel Burj Al Arab de Dubai parece un enorme velero que, durante mucho tiempo, representó la opulencia de la ciudad. Pero un dron iraní le prendió fuego y lo convirtió en un símbolo de la crisis que azota la región.

    Por 
    RFI
    Dubai es un centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos. FOTO: KAMRAN JEBREILI/ASSOCIATED PRESS

    Los residentes quedaron horrorizados el sábado y el domingo al ver cientos de drones y misiles atacando Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de Estados Unidos en el Golfo, durante mucho tiempo al margen de los conflictos regionales.

    Dubai, que en cuestión de décadas pasó de ser un miserable puesto de avanzadilla a un paraíso fiscal cosmopolita y lleno de rascacielos, los objetivos alcanzados estaban cargados de simbolismo. Junto con el Burj Al Arab, un edificio muy querido de 1999, las explosiones también sacudieron un hotel de cinco estrellas situado en la lujosa zona de Palm Jumeirah, un ostentoso lugar de ocio para gente adinerada.

    El aeropuerto de Dubai, el más transitado del mundo por el tráfico internacional, y el puerto de Jebel Ali también fueron alcanzados. Las dos instalaciones representan cerca del 60% de los ingresos de Dubái, según estimaciones oficiales. Dalia, una libanesa expatriada de 33 años, estaba en la popular playa de Kite Beach, cerca del Burj Al Arab el sábado cuando los sistemas de defensa aérea empezaron a destruir misiles y drones en el cielo.

    Más tarde, un dron interceptado provocó un incendio en la parte baja de la fachada del edificio. “Me sentí muy inquieta al ver que podía pasarle al Burj Al Arab (...) al ver una nube de humo sobre Kite Beach”, dijo Dalia, que prefirió callar su apellido. “No me sentí insegura ni pensé que Dubai pudiera perder sus monumentos emblemáticos, pero sí que me hizo preguntarme: ¿y si las cosas realmente se descontrolan?”, agregó.

    “Mi refugio seguro”

    Un médico, de unos sesenta años, contó a AFP que se mudó a Dubái escapando de la crisis económica en que se halla sumido su Líbano natal. El domingo, evitó ir a Kite Beach, como suele hacer cada semana, porque “habría sido demasiado deprimente ver cualquier señal de daño en el Burj”.

    “Dubái es mi refugio seguro, pero la guerra nos ha seguido desde Líbano hasta aquí”, comentó el doctor, que no quiso dar su nombre. “Aún considero Dubai un lugar seguro pero está claro que de esta escalada no se ha librado nadie”, agregó.

    Muchos le tienen al Burj Al Arab, el primer edificio de Dubái mundialmente conocido, más cariño que al impresionante Burj Khalifa, el rascacielos más grande del mundo, inaugurado en 2010 en el centro de la ciudad.

    Imagen del 1 de marzo de 2026 de una vista del cielo sobre Dubái, Emiratos Arabes Unidos (EAU). Foto: Xinhua Wen Xinnian

    A veces promocionado como un hotel de siete estrellas, es recordado por muchos por la partida de tenis que se disputaron Roger Federer y André Agassi en 2005 en su helipuerto, a 210 metros de altura. The Palm Jumeirah, una isla artificial en forma de palmera con elegantes mansiones y hoteles de lujo, es igual de famosa, en parte por los famosos que han vivido allí, como los Beckham.

    Los sábados en Dubái suelen estar copados por los famosos y largos “brunches” cargados de alcohol -un pilar fundamental de la vida social de la ciudad-, pero los de esta semana se vieron interrumpidos por una enorme explosión, seguida de un incendio, en el hotel Fairmont.

    Atacar un proyecto

    “En un momento dado estábamos afuera tomando cócteles y un minuto después, nos estaban bombardeando”, dijo una expatriada británica que vive cerca, y que corrió al refugiarse en el sótano de su edificio junto con otras 150 personas. El domingo, aún se divisaba humo desde el puerto de Jebel Ali, y varios guardias de seguridad ahuyentaban a los mirones que intentaban echar un vistazo a la fachada dañada del hotel y a los arbustos carbonizados.

    Frente al lugar había un taxi con la luna trasera reventada, y un edificio cercano, del otro lado de la calle, tenía una ventana rota, hecha añicos. “Nunca se nos ha olvidado que estamos en un país de Oriente Medio y esto es una prueba de que uno nunca sabe lo que va a suceder”, señaló la británica.

    Al golpear las joyas económicas de Dubai y los símbolos de su éxito, Irán atacó un proyecto al que le han salido multitud de imitadores, incluyendo Arabia Saudita, que está tratando de atraer turistas, talento y dinero.

    Pero pese a la repentina ofensiva, los residentes de Dubai aún no están haciendo las maletas. “Seguimos viviendo prácticamente en el lugar más seguro del mundo. Esto es algo perturbador, pero no hasta el punto de que vayamos a irnos de Dubái”, apuntó su esposo.

    Más sobre:Medio OrienteDubaiEmiratos Árabes UnidosataquesEstados UnidosIránIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje
    Chile

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec
    Negocios

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    Precios del petróleo se disparan a máximos de un año tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Ministro Grau llama a no “sobreinterpretar” el negativo Imacec de enero y resalta efecto de una alta tasa de comparación

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental
    El Deportivo

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”
    Mundo

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers