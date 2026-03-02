Luciano Darderi se corona tras vencer a Yannick Hanfmann en la final europea del BCI Seguros ChileOpen

El BCI Seguros ChileOpen tiene un nuevo monarca. Luciano Darderi (21° del ranking ATP) venció a Yannick Hanfmann (54°), por parciales de 7-6 (6) y 7-5, en una hora y 47 minutos de juego. El italiano superó al alemán en la definición del tradicional certamen criollo que contó con una poco común final europea.

Se trató de la tercera edición del torneo en la que no estuvo presente algún tenista sudamericano en la definición. En rigor, fue de dos jugadores provenientes del Viejo Continente. Las dos anteriores fueron en 1994 y 1998. En la primera, el español Alberto Berasategui venció a su compatriota Francisco ‘Pato’ Clavet, quien superó en la segunda al marroquí Younes El Aynaoui.

Ahora, Darderi, segundo sembrado del torneo, se coronó con el cuarto título de su carrera tras superar al alemán, que venía de dar la sorpresa tras eliminar al argentino Francisco Cerúndulo, el favorito. También fue campéon en Córdoba 2024, Marrakech, Bastad y Umag, todos en 2025.

El italoargentino (nacido en Villa Gesell), quien generó reacciones en Chile tras enviar un emotivo mensaje de apoyo a Christian Garin por la muerte de su padre, llegó con un historial positivo ante el teutón y lo ratificó. Así, sumó su tercera victoria ante él (segunda en el circuito ATP).

Darderi, nuevo campeón

Fue una definición ajustada, marcada por un alto nivel de tenis por parte de ambos. Darderi consiguió quebrar, pero Hanfmann recuperó el break rápidamente y estiró la definición a un tenso tie break. Ahí se impuso el italiano, que fue mejor en los momentos clave.

El segundo parcial fue de una tónica similar, con ambos haciéndose fuertes con su servicio. Ninguno quiso ceder nada y, cuando parecía que la definición nuevamente se extendería, Darderi quebró para quedarse con el partido y con la corona del BCI Seguros ChileOpen.