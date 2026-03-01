El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev

El tenista ruso Daniil Medvedev (11° del ranking ATP) enfrenta junto a otros tenistas una compleja situación. El reciente ganador del ATP 500 de Dubái ha quedado atrapado en Emiratos Árabes Unidos después de que el país cerrara el espacio aéreo después del ataque estadounidense-israelí contra Irán.

Además del ruso, otros tenistas, entre ellos Andrey Rublev y Henry Patten se mantienen resguardados en un hotel cercano al aeropuerto esperando que el ambiente pueda calmarse para abandonar la zona, considerando además que en los próximos días deberían ser parte de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada.

De hecho, Medvedev ya confirmó su baja del dobles mixtos y se encuentra a la espera de lo que suceda para ver si puede competir en el campeonato individual.

Cabe recordar, que el tenista ruso conquistó este sábado el torneo ATP 500 de Dubai sin tener que disputar la final, ya que el ex número 1 del mundo se benefició del abandono por lesión de su rival, el neerlandés Tallon Griekspoor (25°).

Pocas horas antes del inicio de la final, la organización del torneo señaló que Griekspoor “no está en condiciones de jugar tras un examen médico” que reveló una lesión en la pierna izquierda, la que sufrió en la semifinal con Andrey Rublev.

Otro de los deportistas que estuvo presente en el torneo de Dubái fue Alexander Bublik, quien alcanzó a salir justo a tiempo. Según compartió en su canal de Telegram, el kazajo confirmó que su vuelo hacia Los Ángeles abandonó el espacio aéreo iraní justo antes del inicio de los bombardeo.

Holger Rune también se ha visto afectado. El danés publicó un video en el que muestra la situación en Doha, Qatar, confirmando que se encuentra a salvo, pero bajo la incertidumbre de no saber qué pueda pasar en la región en conflicto.

La Fórmula 1 también se ve afectada

Los ataques en el Golfo Pérsico también han generado problemas en el normal desarrollo de la Fórmula 1 que tiene programados dos Grandes Premios en abril.

La Formula One Management (FOM) está monitoreando un conflicto que ya trajo sus primeras consecuencias. La F1 debió cancelar una prueba de neumáticos de Pirelli, que estaba estipulada para la jornada de este sábado, en Baréin. Los test previos al inicio de temporada fueron suspendidos.

McLaren y Mercedes iban a ser las escuderías que correrían en las pruebas para lluvia en Sakhir. La pista iba a ser inundada previamente para conocer la fiabilidad de los compuestos desarrollados para competir en dichas condiciones.

No obstante, la FOM ya anunció que las tres primeras fechas del calendario se llevarán a cabo con normalidad. La temporada iniciará el próximo domingo 8 de marzo, en Australia, y continuará en China (15 de marzo) y Japón (29 de marzo).

Sin embargo, las interrogantes surgen en torno a lo que pueda ocurrir en abril, cuando arranque la gira por Oriente Medio. El 12 y 19 de ese mes se realizarán los GP de Baréin y Yeda, Arabia Saudita, respectivamente.

Los ataques de Estados Unidos e Israel fueron respondidos por Irán, que bombardeo tanto Israel como la zona del Golfo Pérsico. Algunos misiles fueron hacia una base estadounidense ubicada en la región de Juffair, Manama, en Bárein, a solo 20 kilómetros del circuito de Sakhir.