SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev

    El cierre del espacio aéreo en Emiratos Árabes Unidos tiene atrapado al ganador del ATP de Dubái de cara al primer Masters 1.000 de la temporada.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Daniil Medvedev se encuentra atrapado en Doha tras el conflicto armado en el Golfo Pérsico. Hannah McKay

    El tenista ruso Daniil Medvedev (11° del ranking ATP) enfrenta junto a otros tenistas una compleja situación. El reciente ganador del ATP 500 de Dubái ha quedado atrapado en Emiratos Árabes Unidos después de que el país cerrara el espacio aéreo después del ataque estadounidense-israelí contra Irán.

    Además del ruso, otros tenistas, entre ellos Andrey Rublev y Henry Patten se mantienen resguardados en un hotel cercano al aeropuerto esperando que el ambiente pueda calmarse para abandonar la zona, considerando además que en los próximos días deberían ser parte de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada.

    De hecho, Medvedev ya confirmó su baja del dobles mixtos y se encuentra a la espera de lo que suceda para ver si puede competir en el campeonato individual.

    Cabe recordar, que el tenista ruso conquistó este sábado el torneo ATP 500 de Dubai sin tener que disputar la final, ya que el ex número 1 del mundo se benefició del abandono por lesión de su rival, el neerlandés Tallon Griekspoor (25°).

    Pocas horas antes del inicio de la final, la organización del torneo señaló que Griekspoor “no está en condiciones de jugar tras un examen médico” que reveló una lesión en la pierna izquierda, la que sufrió en la semifinal con Andrey Rublev.

    Otro de los deportistas que estuvo presente en el torneo de Dubái fue Alexander Bublik, quien alcanzó a salir justo a tiempo. Según compartió en su canal de Telegram, el kazajo confirmó que su vuelo hacia Los Ángeles abandonó el espacio aéreo iraní justo antes del inicio de los bombardeo.

    Holger Rune también se ha visto afectado. El danés publicó un video en el que muestra la situación en Doha, Qatar, confirmando que se encuentra a salvo, pero bajo la incertidumbre de no saber qué pueda pasar en la región en conflicto.

    La Fórmula 1 también se ve afectada

    Los ataques en el Golfo Pérsico también han generado problemas en el normal desarrollo de la Fórmula 1 que tiene programados dos Grandes Premios en abril.

    La Formula One Management (FOM) está monitoreando un conflicto que ya trajo sus primeras consecuencias. La F1 debió cancelar una prueba de neumáticos de Pirelli, que estaba estipulada para la jornada de este sábado, en Baréin. Los test previos al inicio de temporada fueron suspendidos.

    McLaren y Mercedes iban a ser las escuderías que correrían en las pruebas para lluvia en Sakhir. La pista iba a ser inundada previamente para conocer la fiabilidad de los compuestos desarrollados para competir en dichas condiciones.

    No obstante, la FOM ya anunció que las tres primeras fechas del calendario se llevarán a cabo con normalidad. La temporada iniciará el próximo domingo 8 de marzo, en Australia, y continuará en China (15 de marzo) y Japón (29 de marzo).

    Sin embargo, las interrogantes surgen en torno a lo que pueda ocurrir en abril, cuando arranque la gira por Oriente Medio. El 12 y 19 de ese mes se realizarán los GP de Baréin y Yeda, Arabia Saudita, respectivamente.

    Los ataques de Estados Unidos e Israel fueron respondidos por Irán, que bombardeo tanto Israel como la zona del Golfo Pérsico. Algunos misiles fueron hacia una base estadounidense ubicada en la región de Juffair, Manama, en Bárein, a solo 20 kilómetros del circuito de Sakhir.

    Lee también:

    Más sobre:TenisDaniil MedvedevIndian WellsATP de Doha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. a Irán y las represalias de este último en Medio Oriente

    Carabineros fiscaliza 237 vehículos en Vitacura por carreras clandestinas: se cursaron 40 infracciones

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Hay una detenida: PDI incauta domicilio de banda delictual con armamento y equipamiento táctico en La Pintana

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Lo más leído

    1.
    Derbi de Sevilla: la notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez

    Derbi de Sevilla: la notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez

    2.
    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    3.
    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    4.
    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    Presidente Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. a Irán y las represalias de este último en Medio Oriente
    Chile

    Presidente Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. a Irán y las represalias de este último en Medio Oriente

    Carabineros fiscaliza 237 vehículos en Vitacura por carreras clandestinas: se cursaron 40 infracciones

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev
    El Deportivo

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN
    Tecnología

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”
    Mundo

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    El Papa expresa “profunda preocupación” por conflicto en Irán y llama a frenar la espiral de violencia

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers