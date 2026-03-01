Israel renueva ataques contra Teherán mientras Irán promete vengar la muerte del líder supremo

Por segundo día, Irán atacó el domingo a Israel y a sus aliados de Estados Unidos en el Golfo por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, mientras Israel bombardeaba la capital iraní, Teherán, en una campaña que corría el riesgo de convertirse en un conflicto prolongado sin una salida clara.

En toda la región, muchos todavía intentaban comprender el alcance de las consecuencias de los sorprendentes acontecimientos del día anterior, que comenzaron con un sorpresivo ataque estadounidense-israelí contra Irán y terminaron con el anuncio del presidente Trump de que el ayatolá Jamenei estaba muerto.

Aunque algunos iraníes comunes celebraron el fin de su régimen autoritario, su muerte también generó una profunda incertidumbre sobre el futuro de Irán. Funcionarios israelíes y estadounidenses esperan que los ataques contra el liderazgo, el ejército y el programa de misiles de Irán debiliten la capacidad del país para defenderse, pero un Irán más vulnerable también podría ser más impredecible.

Los líderes iraníes prometieron el domingo que la muerte del ayatolá Jamenei no los disuadiría. El principal funcionario de seguridad nacional del país, Ali Larijani, afirmó que Irán atacaría objetivos israelíes y estadounidenses “con una fuerza sin precedentes”. En declaraciones a los medios estatales, Larijani indicó que un comité interino dirigiría el país hasta que se eligiera un nuevo líder.

Una multitud derribó un monumento al fallecido Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en la ciudad de Galleh Dar, al sur de Irán, la madrugada del domingo, según imágenes verificadas por Storyful. “¿Estoy soñando? ¡Hola, mundo nuevo!”, se oye gritar a una persona. Storyful es propiedad de News Corp., la empresa matriz de The Wall Street Journal.

Multitudes también se congregaron para celebrar la muerte del líder supremo en Teherán, Sanandaj, en el oeste de Irán, y Rasht, al norte, según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos. Sin embargo, algunos fueron dispersados violentamente, y la policía disparó contra la multitud y realizó arrestos, según la organización noruega de derechos humanos.

Irán formó un consejo de liderazgo para administrar el país tras el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

La constitución del país estipula que si el líder supremo ya no está en el poder, un consejo de liderazgo provisional integrado por el presidente, el jefe del poder judicial y un clérigo de alto rango del poderoso Consejo de Guardianes debe asumir sus responsabilidades hasta que la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, elija un nuevo líder.

El consejo incluye al ayatolá Alireza Arafi, de 67 años, al presidente iraní Masoud Pezeshkian y a Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, jefe del poder judicial.