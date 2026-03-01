SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel renueva ataques contra Teherán mientras Irán promete vengar la muerte del líder supremo

    Los líderes iraníes prometieron el domingo que la muerte del ayatolá Jamenei no los disuadiría. El principal funcionario de seguridad nacional del país, Ali Larijani, afirmó que Irán atacaría objetivos israelíes y estadounidenses "con una fuerza sin precedentes". En declaraciones a los medios estatales, Larijani indicó que un comité interino dirigiría el país hasta que se eligiera un nuevo líder.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Foto: X (Twitter)

    Por segundo día, Irán atacó el domingo a Israel y a sus aliados de Estados Unidos en el Golfo por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, mientras Israel bombardeaba la capital iraní, Teherán, en una campaña que corría el riesgo de convertirse en un conflicto prolongado sin una salida clara.

    En toda la región, muchos todavía intentaban comprender el alcance de las consecuencias de los sorprendentes acontecimientos del día anterior, que comenzaron con un sorpresivo ataque estadounidense-israelí contra Irán y terminaron con el anuncio del presidente Trump de que el ayatolá Jamenei estaba muerto.

    Aunque algunos iraníes comunes celebraron el fin de su régimen autoritario, su muerte también generó una profunda incertidumbre sobre el futuro de Irán. Funcionarios israelíes y estadounidenses esperan que los ataques contra el liderazgo, el ejército y el programa de misiles de Irán debiliten la capacidad del país para defenderse, pero un Irán más vulnerable también podría ser más impredecible.

    Los líderes iraníes prometieron el domingo que la muerte del ayatolá Jamenei no los disuadiría. El principal funcionario de seguridad nacional del país, Ali Larijani, afirmó que Irán atacaría objetivos israelíes y estadounidenses “con una fuerza sin precedentes”. En declaraciones a los medios estatales, Larijani indicó que un comité interino dirigiría el país hasta que se eligiera un nuevo líder.

    Una multitud derribó un monumento al fallecido Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en la ciudad de Galleh Dar, al sur de Irán, la madrugada del domingo, según imágenes verificadas por Storyful. “¿Estoy soñando? ¡Hola, mundo nuevo!”, se oye gritar a una persona. Storyful es propiedad de News Corp., la empresa matriz de The Wall Street Journal.

    Multitudes también se congregaron para celebrar la muerte del líder supremo en Teherán, Sanandaj, en el oeste de Irán, y Rasht, al norte, según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos. Sin embargo, algunos fueron dispersados violentamente, y la policía disparó contra la multitud y realizó arrestos, según la organización noruega de derechos humanos.

    Irán formó un consejo de liderazgo para administrar el país tras el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

    La constitución del país estipula que si el líder supremo ya no está en el poder, un consejo de liderazgo provisional integrado por el presidente, el jefe del poder judicial y un clérigo de alto rango del poderoso Consejo de Guardianes debe asumir sus responsabilidades hasta que la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, elija un nuevo líder.

    El consejo incluye al ayatolá Alireza Arafi, de 67 años, al presidente iraní Masoud Pezeshkian y a Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, jefe del poder judicial.

    Más sobre:IránIsraelTeheránAlí JameneiEstados UnidosMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Hay una detenida: PDI incauta domicilio de banda delictual con armamento y equipamiento táctico en La Pintana

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    Investigan presunta electrocución que afectó a menor de 4 años en supermercado de La Serena

    Lo más leído

    1.
    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    2.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    3.
    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    4.
    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    5.
    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Hay una detenida: PDI incauta domicilio de banda delictual con armamento y equipamiento táctico en La Pintana

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev
    El Deportivo

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN
    Tecnología

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”
    Mundo

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    El Papa expresa “profunda preocupación” por conflicto en Irán y llama a frenar la espiral de violencia

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers