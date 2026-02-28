Con misiles a solo 20 kilómetros de un circuito: la guerra entre Israel y EE.UU. con Irán estremece la Fórmula 1

El deporte se ve afectado tras los ataques perpetrados en coordinación entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La arremetida militar tensionó Medio Oriente, donde la Fórmula 1 tiene programado dos Grandes Premios para abril.

La Formula One Management (FOM) está monitoreando un conflicto que ya trajo sus primeras consecuencias. La F1 debió cancelar una prueba de neumáticos de Pirelli, que estaba estipulada para la jornada de este sábado, en Baréin. Los test previos al inicio de temporada fueron suspendidos.

McLaren y Mercedes iban a ser las escuderías que correrían en las pruebas para lluvia en Sakhir. La pista iba a ser inundada previamente para conocer la fiabilidad de los compuestos desarrollados para competir en dichas condiciones.

No obstante, la FOM ya anunció que las tres primeras fechas del calendario se llevarán a cabo con normalidad. La temporada iniciará el próximo domingo 8 de marzo, en Australia, y continuará en China (15 de marzo) y Japón (29 de marzo).

Sin embargo, las interrogantes surgen en torno a lo que pueda ocurrir en abril, cuando arranque la gira por Oriente Medio. El 12 y 19 de ese mes se realizarán los GP de Baréin y Yeda, Arabia Saudita, respectivamente.

Las complicaciones para la F1

Los ataques de Estados Unidos e Israel fueron respondidos por Irán, que bombardeo tanto Israel como la zona del Golfo Pérsico. Algunos misiles fueron hacia una base estadounidense ubicada en la región de Juffair, Manama, en Bárein, a solo 20 kilómetros del circuito de Sakhir.

Eso sí, la FOM, por ahora, descarta algún cambio en la planificación: “Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Medio Oriente; esas carreras no se realizarán hasta dentro de varias semanas”, aseguró la entidad en un comunicado.

No obstante, el Daily Mail dio detalles en caso de que el conflicto escale: “Se entiende que los responsables de la F1 tienen planes de contingencia en caso de que la agitación en la región obligue a cambiar de sede para mantener su campeonato mundial de 24 carreras”, señaló el citado medio.

Por otra parte, los ataques desataron una serie de complicaciones logísticas para la F1, principalmente en torno al traslado. Esto se debe a que, generalmente, para viajar desde Europa a Australia se suelen realizar escalas en Oriente Medio, ya sea en Doha o Abu Dhabi. Esto complicaría la llegada a Melbourne, donde se será el debut de la temporada.