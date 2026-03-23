Llamado de Leandro Fernández, elogios a Manuel Pellegrini y exigencia a tope: Fernando Gago revela cómo cerró su arribo a la U

Universidad de Chile espera poder remontar en la Liga de Primera. Con Francisco Meneghini al mando del banco los azules registraron una campaña irregular que dejó a los azules postergados a la zona media de la tabla.

Ahora, la U espera comenzar un nuevo camino de éxitos de la mano de Fernando Gago que este lunes pue presentado de forma oficial por el club. Una de las primeras consultas fue sobre el sello que espera implementar en el equipo.

“Son muy pocos los días de trabajo de cara al próximo partido, pero vamos a buscar algunos conceptos que vamos a querer hacer durante la temporada. Se van a ir dando situaciones a entender al jugador. Siempre con la línea de ser un quipo protagonista. De la parte física, trato de que mis equipos tengan un nivel alto de la parte de entrenamiento. De tener un rendimiento que se sostenga los 90 minutos. Son tres días de trabajo. Mañana tenemos un partido muy importante. Todos los partidos los vamos a jugar como una final, que es una forma de lograr el objetivo”, planteó de entrada Gago.

Sobre qué lo sedujo para sumarse al equipo, expuso que “hay un montón de factores. Hay algo que creo que es el fútbol. Todos buscamos el resultado, pero también está la forma de conseguir el resultado. El futbolista merece entenderlo, que los jóvenes tengan un rendimiento para destacar en un equipo europeo, a nivel de selección. Quería hacer mi trabajo respetando los momentos del club”.

“Fue fácil decidirme por este proyecto. Estoy entusiasmado queriendo que el equipo juegue como quiero yo. Estoy predispuesto, con muchas ganas de que el jugador tenga ese nivel de competencia constante”, añadió.

Sobre su primer encuentro con el plantel, indicó que “he tratado de ir hablando individualmente con los jugadores y también a nivel grupal. Necesitamos que todos estemos en el mismo lado. Los necesito a ellos desde lo que significan en el vestuario y lo que significan para el fútbol”.

En cuando al análisis y evaluación del plantel, Gago afirmó que aquello se hizo “previo a tomar la decisión de venir, y creo que hay un plantel con grandes características para lograr un objetivo. El trabajo fue muy poco, pero sí se hizo más de lo que se tenía que hacer. Necesito que empiecen a agarrar tres o cuatro conceptos que quiero para este partido. Como técnico entiendo al futbolista, pero también soy estricto. Hay que disfrutarlo con un nivel de exigencia muy alto, porque el fútbol de hoy no te permite dar ventajas”.

Un llamado y el halago a Manuel Pellegrini

A su vez, reconoció que habló con Leandro Fernández antes de concretar su arribo a la U. “Con Leandro tengo un poco más de relación. Me llamó por teléfono para contarme lo que era el club, pero no había firmado y le dije que todavía no sabía. A partir de eso, creo que la información y lo que podemos saber de lo futbolístico es muy amplio. Hemos echo un análisis, el club también me entrego algo de lo que quiero del equipo. Me bastó la información que tenía para venir acá”, afirmó.

También indicó como influyó tener a Manuel Pellegrini como entrenador durante su etapa como futbolista. “Con Manuel creo que fue un año que estuve con él y tuve una experiencia muy buena. Primero me tocó no jugar y terminé jugando. Tengo una muy buena referencia de lo que fue entrenador conmigo”, confesó.

Por último, hizo un llamado a los hinchas para confiar en el proceso que arranca. “Al hincha, lo necesitamos. Que confíe y que esté. Voy a tratar de que se sienta orgulloso, con ganas de venir al campo. Vamos a intentar ir por el resultado desde una forma y un trabajo y, a partir de ello, intentar que se sienta identificado con el equipo”.

El primer desafío de Fernando Gago como técnico de los universitarios será este martes 24 de marzo, cuando enfrente a Unión La Calera (18.00 horas) en el Estadio Nacional por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Denuncias por vínculo con narcobarrista

La polémica que sacude a los azules apunta a dos futbolistas y a un director de Azul Azul tras ser vinculados en un reportaje de Canal 13 con un barrista detenido por narcotráfico.

El sujeto en cuestión es Víctor Poblete Aguilera, apodado “Vitoko”, y sindicado como uno de los líderes de la barra Los de Abajo. El individuo fue formalizado por su participación en delitos vinculados al narcotráfico, asociación criminal y tenencia de armas.

La investigación develó llamadas entre Vitoko con dos integrantes del primer equipo, Lucas Assadi y Marcelo Morales, que aparecen en pantallazos de videollamadas. El problema que surge que estos contactos eventualmente pudieron ocurrir mientras el “narcobarrista” ya estaba privado de libertad.

De hecho, la data de este contacto correspondería a después del triunfo de la U en el último Superclásico ante Colo Colo jugado a principios de marzo en el estadio Monumental.

“Hablé con ellos, con ambos personalmente.Ellos entienden la situación, la gravedad del asunto, tal vez de manera ingenua contestaron llamadas,son dos jugadores que les piden muchas fotos, los niños, los hinchas, no son jugadores que no les gusta esa parte, y contestaron alguna llamada", señaló Manuel Mayo, el gerente deportivo.

Sin embargo, el hecho que causó más escozor fue una cita presencia que Víctor Poblete tuvo con el director de Azul Azul, Aldo Marín. En las imágenes, ambos aparecen reunidos en un servicentro capitalino. “Lo que correspondía era que hablase por los jugadores, Aldo es de los directores que más viene al club, pero no he hablado con él ni con otro director, no sé al respecto del tema, no he hablado con nadie. Tomé cartas en el asunto desde el punto de vista deportivo, que me correspondía. No me corresponde tocar el tema del Directorio”, cerró Mayo.