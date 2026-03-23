“Es fácil criticar a un juvenil”: la defensa del DT de Atlético Mineiro tras error de Iván Román en derrota ante Fluminense

El fútbol alterna alegría y desencanto en pequeños espacios de tiempo. El jugador que fue el héroe de una jornada se convierte, rápidamente, en el villano más abyecto en la próxima. Bien lo sabe el joven zaguero Iván Román, apuntado como el gran responsable de la última derrota de Atlético Mineiro ante Fluminense.

A mitad de la semana pasada, el joven exjugador de Palestino se había convertido en la figura en la victoria sobre Sao Paulo, tras anotar la única conquista. Triunfo que permitió al cuadro de O Galo salir del fondo de la tabla de posiciones. A los 64 minutos, el zaguero de la Roja anotó el único gol en el triunfo sobre O Tricolor, en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Momento de gloria que solo duró pocos días. El sábado en la noche, la escuadra albinegra visitó el Maracaná de Río de Janeiro para jugar contra Fluminense, ante 20 mil espectadores.

Partido que hasta la media hora estaba completamente igualado, en cifras y aproximaciones, hasta que un evento acabó con la paridad. Un largo centro desde la derecha tenía como receptor al argentino del Flu Rodrigo Castillo.

El verdugo de Universidad de Chile en la pasada Copa Sudamericana, con la camiseta del Lanús transandino (recibieron US$ 8 millones por el atacante), dio un paso para que Román perdiera la marca en el punto penal. Suficiente para que el formado en River Plate anotara el único gol y el primero en su equipo carioca.

La defensa del DT

Cifra que redundó en la cuarta derrota del equipo mineiro que ahora marcha en el décimo tercer puesto en la tabla del Brasileirao con 8 puntos en ocho partidos, a 11 del líder Palmeiras.

Después de esta nueva caída, el técnico de O Galo, el argentino Eduardo Domínguez (exentrenador de Estudiantes de La Plata) realizó una cerrada defensa a favor del chileno de 20 años.

“Contra Sao Paulo vencimos gracias a Román, pero en realidad no fue gracias a él que lo hicimos. El equipo ganó y ahora el equipo perdió. Eso es lo que debemos tener presente: por qué llegaron hasta aquí y por qué lograron salir adelante. En opinión de todos, hubo un error específico, pero hubo varios antes. Es el equipo fue el que perdió y es el equipo el que tiene que mantenerse”, dijo el transandino en conferencia de prensa.

Asimismo, el expincharrata agregó que “ahora es fácil criticar a un jugador joven. Tenemos que apoyarlo. Como les dije a los jugadores: ‘Hacemos todo juntos, siempre estamos juntos, así que ahora es el momento de apoyarnos mutuamente. Debemos dejar de pensar más en nosotros mismos y menos en el individualismo. Tenemos que estar más unidos’”.

El próximo partido del equipo blanquinegro será el 2 de abril como visita contra el Chapecoense, correspondiente a la novena jornada del campeonato brasileño.