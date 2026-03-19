Iván Román anota su primer gol en Atlético Mineiro para derrotar a Sao Paulo en el Brasileirao
El exzaguero de Palestino, convocado por Nicolás Córdova para los amistosos de la Roja en Nueva Zelanda, hizo el tanto de la victoria del Galo sobre el Tricolor Paulista, de Gonzalo Tapia.
Este miércoles, Iván Román celebró su primer gol con la camiseta del Atlético Mineiro. El zaguero formado en Palestino le dio la victoria a su escuadra ante Sao Paulo (1-0), por la séptima jornada del Brasileirao.
El cambio de entrenador en el Galo le ha dado un nuevo aire al joven futbolista chileno. Con el arribo del argentino Eduardo Domínguez, reemplazante de Jorge Sampaoli, Román ha tenido una mayor presencia, ya sea jugando como central o como lateral derecho. Hoy, ante el Tricolor Paulista, fue nuevamente titular y jugó todo el partido. En el rival, Gonzalo Tapia ingresó en los 74′.
La principal acción del encuentro sucedió en los 64 minutos. Un centro hacia el área rival deriva en el pivoteo del ecuatoriano Alan Franco. Por el segundo palo, aparece el seleccionado chileno y mete un testazo para batir al portero Rafael.
Hace más de un año que el defensa de 19 años no anotaba un gol oficial. Su último tanto había sido el 10 de febrero de 2025, por el Sudamericano Sub 20, en el empate 1-1 entre Chile y Uruguay. En clubes, no convertía desde el 14 de agosto de 2024, en el 2-2 de Palestino con Independiente Medellín por la Copa Sudamericana.
Román es uno de los convocados por Nicolás Córdova para los amistosos de la fecha FIFA que tendrá la Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.
Este resultado deja a Atlético Mineiro en la décima posición del Brasileirao, con ocho puntos luego de siete partidos (dos triunfos, dos empates y tres derrotas). Así, se mete en la zona de clasificación para las copas internacionales, un objetivo mínimo para un club grande del gigante sudamericano. Para este jueves, el Galo pondrá atención al sorteo de la Copa Sudamericana. El Galo está en el bombo 1, por lo tanto será cabeza de serie.
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