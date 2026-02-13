Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

Han sido días ajetreados para Atlético Mineiro. El club de Belo Horizonte no lo pasa bien. Primero, tras anunciar el fin del breve ciclo de Jorge Sampaoli. Además, a la salida del casildense se sumó una nueva polémica, ya que arriesga una dura sanción por no saldar la deuda que mantiene con Palestino por Iván Román.

El conflicto entre O Galo y el Tino continúa. El defensor chileno fue traspasado hace un año, en febrero de 2025, por un monto de US $1,5 millones, cifra a pagar en tres cuotas. Sin embargo, el club brasileño no ha abonado las dos primeras partes, de 500 mil dólares cada una (septiembre de 2024 y enero de 2025). La tercera vence en abril de este año.

Al no recibir comunicación por parte de Atlético Mineiro, Palestino inició acciones legales y demandó al club ante la FIFA. En ese sentido, durante las últimas horas se dio a conocer la respuesta del ente rector del fútbol mundial.

El organismo con sede en Zúrich despachó un oficio para exigir que el club brasileño pague a al cuadro árabe por el fichaje de Román antes del martes 17 de febrero.

El documento emitido por la FIFA es tajante. En caso de que la resolución formal no se cumpla en el plazo máximo (de cuatro días), Atlético Mineiro se arriesga a una dura sanción: el ente rector le prohibirá incorporar futbolistas por las próximas tres ventanas de transferencias.

La advertencia de Palestino a la U

Por otra parte, el no pago del dinero habría afectado en la posible transferencia de Lucas Assadi. O Galo pretendía fichar al futbolista azul, pero el propio cuadro árabe se comunicó con Universidad de Chile para advertir sobre el riesgo de negociar con el club brasileño.

“Me he enterado por la prensa de que la U está vendiendo a Assadi a Atlético Mineiro por una cifra cercana a los US$ 5 millones. Este club mantiene una deuda vencida con Palestino por US$ 1,5 millones. Me parece un descaro”, declaró Jorge Uauy, presidente del club tricolor, a El Deportivo, hace unas semanas.

“El 30 septiembre de 2025, Atlético Mineiro debía pagar US$ 500.000 y ni siquiera se comunicó con nosotros para decir que no nos pagaría. El 30 enero venció la segunda cuota. La tercera vence el 30 abril (...) Tenemos demandado a Atlético Mineiro en la FIFA por el pago total ya que al estar vencida una cuota se acelera el pago”, complementó el timonel de Palestino, en ese entonces.

Precisamente, Palestino se medirá ante Universidad de Chile este viernes. El conjunto árabe recibirá a la U en el estadio Municipal de La Cisterna, a las 20.30 horas.