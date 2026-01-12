SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Jorge Uauy, presidente del club árabe, reclama que el club brasileño aún les adeuda un millonario monto por el traspaso de Iván Román. El club de La Cisterna demandó al de Belo Horizonte ante la FIFA.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Lucas Assadi, en un partido de la U. (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Lucas Assadi alista las maletas y Universidad de Chile se frota las manos. El volante es el objetivo de Atlético Mineiro, la escuadra que dirige Jorge Sampaoli. Los brasileños ha ido elevando paulatinamente la puntería. Aunque los azules pretendían inicialmente US$ 5 millones por su pase, la operación se acerca a cerrarse por un millón menos. El mediocampista prepara un salto que puede ser decisivo para su carrera, sobre todo por la proyección que le ofrece probar sus condiciones en el medio más exigente de Sudamérica.

    Apenas a metros del CDA, el cuartel general de los universitarios, emerge una alerta. Palestino, el otro equipo nacional afincado en La Cisterna, advierte a los azules de que los brasileños mantienen una millonaria deuda con ellos por el pase de Iván Román. Es decir, de que no se trataría de una entidad confiable para acometer una operación de alta magnitud como la que se está fraguando.

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por compra de Lucas Assadi

    “Me he enterado por la prensa de que la U está vendiendo a Asadi a Atlético Mineiro por una cifra cercana a los US$ 5 millones. Este club mantiene una deuda vencida con Palestino por US$ 1,5 millones. Me parece un descaro”, declara Jorge Uauy, el presidente del club de colonia a El Deportivo.

    El máximo directivo de la escuadra árabe detalla la cronología del incumplimiento. “El 30 septiembre de 2025, Atlético Mineiro debía pagar US$ 500.000 y ni siquiera se comunicó con nosotros para decir que no nos pagaría”, sostiene respecto del vencido primer pago. Se acercan nuevas fechas. “El 30 enero vence la segunda cuota. La tercera vence el 30 abril”, explica, respecto del escenario que se avecina. Esperanzas de cobrar por la vía regular no hay muchas.

    Palestino inició acciones concretas para conseguir los dineros. “Tenemos demandado a Atlético Mineiro en la FIFA por el pago total ya que al estar vencida una cuota se acelera el pago”, profundiza Uauy respecto de la conducta que adoptó el club para exigir sus derechos ante el máximo organismo del fútbol mundial.

    Iván Román, en Atlético Mineiro. Pedro Souza

    El peligro para los brasileños es concreto. De hecho, el propio Uauy recuerda que ya tuvieron que iniciar una acción similar. “Esto ya lo hicimos con Liga de Quito por el no pago de la última cuota de Fernando Cornejo y la FIFA les prohibió contratar jugadores para esta temporada”. En efecto, el organismo que rige al fútbol mundial puede aplicarle al club infractor la prohibición de transar jugadores en las respectivas ventanas de mercado hasta saldar sus compromisos pendientes.

    La U está advertida

    La dirigencia palestinista tomó una acción adicional al reclamo contra Atlético Minero en la FIFA: advirtió a Universidad de Chile respecto del riesgo que corre al negociar con el club brasileño. El propio Uauy se contactó con sus pares azules para ponerlos en conocimiento de las dificultades que ha enfrentado para obtener los recursos que pactó con el club de Belo Horizonte. La intención es que los azules no se arriesguen a verse enfrentados a un escenario similar.

    En febrero del año pasado, Palestino transfirió a Iván Román al Galo. El entendimiento permitió que Román firmara por cinco temporadas con su nuevo club. "Estoy muy feliz. Estoy haciendo realidad un sueño. No quiero apresurarme porque todavía tengo que cerrar el contrato, aún quedan cosas por firmar, pero la verdad es que estoy muy contento. Llegar al Galo es muy importante para mí. Estoy muy feliz por la oportunidad. Sé que es un gran club en Brasil. Tengo mucha responsabilidad. Me preparé mucho para este momento desde pequeño y estoy haciendo las cosas muy bien”, comentó Román en el momento del desembarco.

    A Assadi también le espera un contrato por cinco temporadas, naturalmente, más oneroso que el que mantiene con la U. El futbolista no se ha referido al interés del equipo brasileño, aunque admitió su intención de buscar un nuevo desafío. En lo que sí fue enfático fue respecto del único equipo al que no llegaría por ningún motivo. “No, falso, ninguna posibilidad. Tengo que ir viéndolo, pero a Independiente jamás”, estableció, en una expresión contextualizada en los graves incidentes que afectaron a los hinchas estudiantiles que acompañaron a la U a Buenos Aires, para el choque entre ambas escuadras por la Copa Sudamericana.

    Su llegada provoca entusiasmo en Belo Horizonte, al punto de que los medios de comunicación locales establecen comparaciones y lo esperan con un apodo: El nuevo Mago. El antiguo es Jorge Valdivia, de exitoso paso por Palmeiras.

