“Me preparé mucho para esto”: Iván Román llega a Belo Horizonte para cerrar su fichaje en Atlético Mineiro

En el balance de la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela, uno de los que pasó la prueba fue Iván Román. El zaguero central tuvo una potente irrupción en el primer equipo de Palestino y se erigió como el juvenil con más presencia en cancha en el Campeonato Nacional 2024. Hoy, está ad portas de iniciar su primera experiencia en el extranjero.

El joven defensa llegó en la mañana de este miércoles al Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte, para sellar su fichaje por cinco temporadas en el Atlético Mineiro, uno de los grandes del gigante sudamericano. En su arribo, fue abordado por los medios.

“Estoy muy feliz. Estoy haciendo realidad un sueño. No quiero apresumarme porque todavía tengo que cerrar el contrato, aún quedan cosas por firmar, pero la verdad es que estoy muy contento. Llegar al Galo es muy importante para mí. Estoy muy feliz por la oportunidad. Sé que es un gran club en Brasil. Tengo mucha responsabilidad. Me preparé mucho para este momento desde pequeño y estoy haciendo las cosas muy bien”, comentó Iván Román en su desembarco en tierras brasileñas.

Sobre sus características como jugador, el seleccionado juvenil declaró: “Soy un jugador muy inteligente, muy fuerte y muy rápido. Pero dreo que mi mayor característica es que dejo el corazón en la cancha, siempre por el equipo que tengo. Ahora va a ser Atlético Mineiro, voy a dejar el corazón en la cancha en cada partido”.

Luego de volver de Venezuela, tras estar en el Sudamericano, Román se integró a los entrenamientos de Palestino y estuvo en el duelo del viernes pasado ante Unión Española, en Santa Laura. Terminó siendo su última presentación por el cuadro de la colectividad árabe.

En entrevista con El Deportivo, antes de partir de La Cisterna, el defensa central habló sobre cómo se mantiene centrado en medio de todo lo que se habla de él, por su buen andar: “Es que no me importa lo que hablen. Cuando uno anda bien, toda la gente te alaba, pero cuando uno anda mal, que me ha pasado en Palestino, pasa todo lo contrario. Soy muy fuerte de mente, trabajo con psicólogo y no me importa lo que la gente diga. No miro lo que dicen las redes sociales”.

Los medios brasileños como Globoesporte dan cuenta de que la negociación ronda los 2 millones de dólares. El Atlético, subcampeón de la última Copa Libertadores, ha apuntado sus esfuerzos en reforzar la defensa antes de que este viernes se cierre la ventana de transferencias internacionales, sobre todo después de la salida de Bruno Fuchs al Palmeiras.