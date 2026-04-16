Ministra Ximena Rincón es insultada en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso

Esta jornada se registró un nuevo incidente que afectó a una ministra del gobierno de José Antonio Kast: en el marco de la inauguración del año académico de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, la titular de Energía, Ximena Rincón, recibió varios insultos.

“Migajera, renuncia vieja...”, le gritó uno de los asistentes a la exsenadora.

Ante los hechos, el moderador del evento pidió respeto por la ceremonia y también le ofreció disculpas a la ministra.

Acto seguido, la líder de Demócratas tomó la palabra. “Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja”, señaló, recibiendo algunos aplausos del público.

Este incidente se da a solo ocho días de la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien también fue insultada y agredida en la Universidad Austral.