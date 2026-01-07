Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

La temporada 2025 fue la mejor en la carrera de Lucas Assadi. Un jugador que, desde las series inferiores de Universidad de Chile, prometía consagrarse como figura del cuadro estudiantil. Sin embargo, solo a los 21 años pudo explotar, tras la confianza depositada por el ahora exentrenador de los azules Gustavo Álvarez.

Porque en el popular cuadro universitario se viven días de definiciones. El regreso de Eduardo Vargas al equipo, tras 14 temporadas y después de ganar la Copa Sudamericana 2011, ha llenado portadas en el equipo.

Pese a ello, la posible salida de una de sus grandes figuras es otro tema en el que trabaja fuerte la dirección deportiva de los azules. El buen momento de Assadi ha puesto al volante ofensiva en la vitrina y el equipo chileno ya ha tenido varias aproximaciones para venderlo.

Solo en 2025, la última joya del fútbol base del club consiguió 30 presencias en todos los torneos, periodo en el que celebró 11 goles y coronó con seis asistencias.

Especial atención provocaron sus partidos en la fase final de la Copa Sudamericana, instancia que se jugó en el segundo semestre. Precisamente, en el torneo internacional, el mediapunta disputó 7 encuentros en los que marcó 5 tantos.

Números que, de ninguna manera, dejaron indiferente a las escuadras internacionales. Tanto que, al menos en esta ventana de mercado, tienen al talentoso futbolista en la inminencia de dar el principal salto en su incipiente carrera.

Sampaoli lo quiere

Una de las instituciones que movió pieza por el jugador fue Atlético Minero, uno de los clubes más millonarios del Brasileirao, el mismo al que el año pasado regresó Jorge Sampaoli.

Hace días que el nombre llenaba titulares en los medios de Belo Horizonte, pero fue el propio director ejecutivo del fútbol de O Galo, Paulo Bracks, quien confirmó el seguimiento.

“Assadi es un jugador interesante, uno que despierta interés. Es un nombre que tenemos en la mesa. Puedo decir que Assadi está en la lista, es un jugador en el que estamos avanzado, pero está en la mesa”, dijo el exdirectivo de Inter de Porto Alegre en conferencia de prensa.

Medios locales aseguran que los albinegros ofrecieron 2,5 millones de dólares por el pase del volante ofensivo, aunque la U esperan al menos de esa doble cantidad para dejarlo salir.

Lo cierto es que, en el primer día de la pretemporada del elenco chileno, fue el propio jugador quien se refirió al interés: “prefiero no hablar de eso. La verdad es que eso le corresponde a mi representante. Estoy aquí, me presenté. Estoy entrenando en la U y sigo perteneciendo a la U”.