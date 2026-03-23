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    El premio que se lleva Santiago Wanderers tras su consagración en la Copa Libertadores Sub 20

    Un importante ingreso recibe el Decano por parte de la Conmebol tras su título continental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El millonario premio que se lleva Santiago Wanderers por su consagración en la Copa Libertadores Sub 20.

    La algarabía no se detiene en Valparaíso. La consagración de Santiago Wanderers con la Copa Libertadores Sub 20 no solo trae réditos deportivos para el Decano. También deja un importante ingreso a las arcas del club.

    Se trata, eso sí, de un monto reducido en comparación a lo que entrega el certamen en su versión adulta. Tras su victoria ante Flamengo vía penales (igualaron 1-1 en los 90 minutos), la Conmebol cubre los gastos del campeón. En ediciones anteriores, además, se le ha otorgado un monto simbólico de 50 mil dólares al monarca. Es decir, cerca de 46 millones de pesos. La cifra está lejos de los 25 millones de dólares que gana el campeón de América.

    “Estamos extasiados. Los chicos han hecho un torneo tremendo, sabiamos que estamos preaprados para competir en buen nivel, pero lo que hicieron hoy fue tremendo”, señaló el DT Felipe Salinas tras el título.

    “Son chicos que les ha costado mucho lo que han conseguido, entonces apelamos a las emociones para poder sacar lo mejor de ellos. Habiamos trabajando muy bien, hay un trasfondo muy grande”, añadió.

    El estratega anticipa los próximos desafíos del equipo. “Va a costar asimilar todo lo que hicimos jugando de buena manera, eso me deja contento, vamos ahora a Europa, pero primero queremos volver, estamos en una nube de puras cosas positivas”, dijo.

    “Nos contaron que Chile está revolucionado por lo que hemos hecho, es muy valorable, y nos llevamos la copa a Valparaiso”, cerró Salinas.

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