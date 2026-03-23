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    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    Desde la entrega del 5 de enero, el Jano ha escalado 40 puestos en la lista de la ATP, al menos en términos formales. Remontada que se extenderá el lunes 30 de marzo, cuando se descubra la última lista.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alejandro Tabilo destaca en el planeta por su gran progreso en 2026. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El reciente triunfo sobre el ruso Andrey Rublev no hizo más que confirmar el buen momento de Alejandro Tabilo, la primera raqueta chilena en la actualidad. Pero la ambiciosa mejora del nacido en Canadá también le entrega el mejor avance entre los mejores exponentes del planeta.

    Porque la victoria en el Masters 1000 de Miami sobre el euroasiático, décimo quinto sembrado del torneo, permitió validar el progreso que ha tenido el Jano en estos casi tres meses del año. No solo por la prominencia del oponente, sino también por la manera en que remontó el partido.

    Tras perder el primer set en el tie break, el crédito nacional se repuso apabullando al moscovita con un contundente 6-2 y un triunfo de 6-4 en el tercero. Suficiente para meterse en los octavos de final de la competición de Florida.

    Sin a lugar duda, la mejor victoria de la primera raqueta en lo que va de la temporada, iniciada solo hace tres semanas. No solo por la importancia de esta justa deportiva, sino también por la manera que atropelló al número 16 del listado mundial.

    Campaña en ascenso

    Tres meses que ha tenido más altos que bajos para Tabilo. Año calendario que comenzó con dos victorias en la clasificación del torneo de Hong Kong, racha que no pudo mantener en la primera ronda, después de caer ante el estadounidense Michael Mmoh.

    En Auckland volvió a ganar dos partidos, pero falló en el tercero. Registro que no pudo extender en el ATP de Australia de Melbourne, el primer grand slam del año, donde se quedó en la primera ronda frente al francés Quentin Halys.

    De regreso en Sudamérica, el chileno cosechó sus mejores semanas. Llegó a la final del Challenger de Concepción, instancia en la que cayó ante el paraguayo Daniel Vallejo en tres sets en el primer día de febrero.

    Un par de semanas más tarde, ya en el abierto de Argentina, alcanzó a sumar dos victorias, una de ellas la más importante hasta ese entonces, frente al brasileño Joao Fonseca. Sin embargo, en cuartos de final, el Jano perdió ante el local Tomás Martín Etcheverry.

    El mismo tenista transandino le propinó la caída más dolorosa hasta esta parte del año. En la final del campeonato de Río de Janeiro, el platense se impuso en tres sets contra el canadiense, buena semana que le permitió regresar al top 50 del ranking ATP.

    “Quiero felicitar a todo mi equipo, estamos hace mucho tiempo juntos. Para Germán (Gaich, su coach), es increíble como lo que estamos haciendo en tan poco tiempo, así que ojalá que podamos seguir de esta manera, con todo. Muchas gracias por todo eso”, dijo tras el epílogo del torneo carioca.

    Los cuartos de final en el BCI Seguros ChileOpen de Santiago y un triunfo en Indian Wells californiano, el primer Masters 1000 del año, terminan el resumen antes de este prometedor inicio en Miami, competición de la misma categoría.

    Suceso mundial

    De acuerdo con la última entrega del ranking ATP, la primera raqueta chilena se mantiene de manera firme entre los 50 primeros jugadores del planeta, donde destaca como el atleta de mayor progreso en este inicio de la temporada 2026.

    Actualmente, el nacido en Toronto está en el puesto cuadragésimo primero de la clasificación mundial. Posición que dista mucho de su ubicación en la primera semana de enero, cuando inició en el lugar número 81 del mismo listado.

    Es decir, el Jano ya ha escalado 40 lugares en menos de tres meses. Cifras que ponen al jugador chileno como el tenista de mayor avance de los primeros 50 del planeta en esta incipiente campaña del circuito oficial del deporte blanco.

    Un repunte notable en el que supera a muchos de los mejores exponentes del planeta, al menos en ese expediente del progreso en la primera mitad de la centena.

    El segundo puesto en este particular listado lo comparten el francés Adrian Manarino (43°) y el argentino Tomás Martín Etcheverry (32°) -doble verdugo de Tabilo en este año- quienes avanzaron 25 puestos desde la primera lista, generada el 5 de enero pasado.

    No solo eso, ya que al llegar un poco más atrás en la nómina que define a los mejores especialistas del planeta, el chileno tiene la sexta mejor arremetida entre los 100 primeros del ranking. Selecto grupo en el que de Toronto es el segundo latinoamericano que más puestos acechó detrás del paraguayo Daniel Vallejo, quien asaltó 44 lugares, después de escalar del 143° al 99°.

    Ahora, el Jano va por mucho más. La reciente victoria sobre Rublev no solo se consolidó como el mejor éxito de la temporada. Además de eso, ese satisfactorio hecho le permitió escalar dos puestos en el ranking en vivo. Es decir, al menos por el momento asomará en el trigésimo noveno lugar en la próxima entrega, la que solo se realizará el próximo lunes 30 de marzo.

    Balance que puede ser aún mejor si le gana al estadounidense Alex Michelsen, número 40° en el concierto internacional, en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Una historia que solo comenzará a escribirse este lunes.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloMasters 1000 de MiamiRanking ATPTomás Martín EtcheverryAndrey Rublev

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