En vivo: Alejandro Tabilo desafía el poderío de Andrey Rublev en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami
El tenista chileno choca con el ruso en la fase de los 64 mejores del certamen estadounidense.
Minuto a minuto
Alejandro Tabilo 0-1 Andrey Rublev
|Puntos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo
|40
|6 (5)
|4
|Andrey Rublev
|40
|7
|2
Tabilo, muy contundente
La raqueta nacional consigue un 4-2 importantísimo para soñar con el segundo set.
Descuenta Rublev
El ruso pone el marcador 3-2.
¡Tabilo hace valer el quiebre!
El chileno, con un servicio perfecto, pone el 3-1 a su favor.
¡Quiebre para Tabilo!
El tenista chileno logra la primera ruptura de todo el partido.
Tabilo sufre, pero lo saca adelante
El chileno batalló más de la cuenta, pero logra mantener el saque.
Rublev, arrollador
Inició con todo el ruso, que dejó en blanco a Tabilo.
Arranca el segundo set
Rublev al servicio.
No pudo ser para Tabilo
La raqueta nacional sucumbe en el tie break por un marcador de 7-5. Rublev se lleva el primer set en Miami.
Se le escapa a Tabilo
Fue el game más peleado de la tarde. El chileno llegó a tener punto de quiebre, pero Rublev aguantó los embates y pudo sellar el empate. El duelo se va al Tie Break.
Tabilo, con la primera opción
El chileno logra salvar el saque y se pone 6-5 arriba.
Rublev, sin problemas
Al igual que Tabilo, el ruso no cede un centímetro con su servicio.
Ace y juego para Tabilo
A punta de buenos saques, el chileno vuelve a tomar la ventaja. Si logra quebrar, se lleva el set.
Un game bastante disputado
Tras un largo rally de golpes, el ruso termina estableciendo el 4-4.
Tabilo, nuevamente adelante
El chileno sigue con un saque firme, sin otorgarle ningún tipo de ventaja al ruso.
Sí, otro cero más...
Tabilo no logra anotar un solo punto. 3-3 lo empata Rublev.
La tónica del partido
Tabilo nuevamente deja en cero a Rublev. Cada uno domina en su servicio.
Responde Rublev
Ahora el ruso es el que deja en cero al chileno.
Tabilo, cómodo en Miami
La raqueta nacional vuelve a ganar el game con autoridad.
Rublev también parte con confianza
Pese a que Tabilo llegó a estar 30-0 arriba, el game se va a favor del ruso. Ahora volverá a servir el chileno.
Muy firme Jano
El chileno parte 1-0 arriba, sin otorgar un solo punto.
¡Comienza el partido!
Jano inicia con el servicio.
Alejandro Tabilo se enfrenta a Andrey Rublev
Después de eliminar a Francisco Comesaña en el debut, el tenista chileno chocará con el ruso en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami.
¡Buenas tardes!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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