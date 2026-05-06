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    Kast inaugura Liceo Politécnico de Calbuco con llamado contra la violencia en los colegios y destacando Escuelas Protegidas

    "Mi llamado permanente es al diálogo", enfatizó durante su alocución el mandatario, que también explicó que el proyecto de ley del gobierno "no garantiza el buen trato, da herramientas para que un proyecto educativo pueda trabajar y recuperar el buen ambiente escolar".

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Alonso Aranda
    Puerto Montt, 4 de mayo 2026. El presidente de la republica Jose Antonio Kast inaugura remodelacion de liceo politécnico de Calbuco en el marco de su gira por la region de Los Lagos. Nicolas Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    Durante su participación en la inauguración de la remodelación del Liceo Politécnico de Calbuco, en la región de Los Lagos, el Presidente José Antonio Kast realizó una reflexión respecto a la violencia en los establecimientos educacionales y sobre la tramitación del proyecto de ley de Escuelas Protegidas.

    Hay que cuidar la educación, tenemos que cuidar la educación pública. Muchas veces se habla mucho de la educación pública, pero se hace poco. Y los primeros llamados a cuidar la educación pública son ustedes (los alumnos). Los primeros llamados a cuidar esta infraestructura son ustedes. Los primeros a respetar los profesores son ustedes. Si no, el destino está claro”, llamó el mandatario.

    “Ustedes tienen que ser líderes positivos, líderes que digan yo quiero estudiar, quiero aprender. Puedo tener muchas motivaciones para manifestarme, pero todas esas motivaciones para manifestarse tienen que pensar en un Chile mejor. Y la violencia no arregla los problemas, los agrava, los profundiza”, añadió el mandatario.

    En ese sentido, a renglón seguido comparó la situación con lo que había observado en establecimientos de la Región Metropolitana.

    Calbuco, 5 de mayo 2026. Ministra de Medio Ambiente junto al presidente Jose Antonio Kast entrega reconocimiento al municipio de Calbuco en ceremonia de inauguración de remodelación del liceo Politécnico de Calbuco Nicolas Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    “Un joven me decía: tiene que ayudarnos a reparar la infraestructura. Y yo le decía muy bien, pero no la vuelvan a destruir, porque se ha reparado tres veces y tres veces se ha destruido. Los únicos que salen perjudicados son ustedes mismos (...) Por eso mi llamado permanente es al diálogo”, explicó.

    Posteriormente en su alocución también abordó el avance de la iniciativa del Ejecutivo en materia de seguridad en los establecimientos educacionales: el proyecto de ley Escuelas Protegidas.

    “Que nunca más tengamos que ponerle suma urgencia a un proyecto de ley que resguarde la seguridad en las escuelas. Hoy día estamos avanzando en un proyecto: Escuela Protegida ¿Por qué tuvimos que llegar a hacer un proyecto de ley denominado Escuela Protegida?“, comenzó reflexionando.

    A lo que continuó: "Por esencia la escuela debiera ser un lugar protegido. Bueno, las leyes que se están tramitando ahora con suma urgencia apuntan a eso, pero llegará un momento que esa ley ya no sea necesaria usarla, porque en momentos de crisis uno tiene que tomar ciertas decisiones, pero tenemos que superar la crisis".

    La ley de por sí no garantiza el buen trato, da herramientas para que un proyecto educativo pueda trabajar y recuperar el buen ambiente escolar. Más adelante muchos proyectos educativos no lo van a necesitar, porque uno puede transformar su realidad cuando todos se comprometen”, señaló sobre la iniciativa, que fue aprobada hace poco más de dos semanas en la Cámara de Diputados y sigue su trámite legislativo en el Senado.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónJosé Antonio KastCalbucoRegión de Los LagosEscuelas ProtegidasLiceo Politécnico de Calbuco

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