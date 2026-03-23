Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami. Foto: @alex_michelsen

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) quedó eliminado del Masters 1000 de Miami luego de caer ante el estadounidense Alex Michelsen (40°) por 3-6, 6-3 y 6-4, en un partido que se resolvió en tres sets tras la remontada del norteamericano.

Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por la reacción del tenista local una vez concretada la victoria. Tras sellar el triunfo, Michelsen realizó un gesto hacia las tribunas, llevándose el dedo índice a la boca en señal de silencio, dirigido al público chileno presente en el estadio, que constantemente mostró su apoyo al nacional.

La acción generó una inmediata respuesta de los asistentes, quienes reaccionaron con abucheos mientras el jugador celebraba su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

En lo deportivo, Tabilo comenzó el partido con solidez y se adjudicó el primer set sin ceder su servicio. No obstante, Michelsen elevó su rendimiento en el segundo parcial, consiguió un quiebre clave y emparejó el marcador. En el set decisivo, el estadounidense logró la diferencia en el séptimo juego, rompió el saque del chileno y mantuvo la ventaja hasta el final.

Con este resultado, el número uno de Chile quedó eliminado del certamen, mientras que Michelsen avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Miami.