La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

La jornada del domingo fue testigo de una de las grandes sorpresas de la temporada en el tenis. Carlos Alcaraz, el número uno del planeta, quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, el segundo torneo de esa categoría en la temporada.

Su verdugo fue el norteamericano Sebastian Korda, hijo del checo Petr, el mismo que venció a Marcelo Chino Ríos en su única final de Grand Slam, la de Australia en 1997 tras propinarle un triple 6-2.

El estadounidense venció en tres sets al español con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas y 17 minutos de partido. Dura derrota que provocó una insólita reacción del deportista murciano.

“Es evidente que los rivales sienten menos presión cuando se encuentran en esta situación. Es obvio que cuando estás ganando torneos y tienes un gran balance de victorias y derrotas todo resulta más fácil en cuanto a la presión que sienten los rivales, los jugadores que se enfrentan a mí o a los mejores del mundo. Sí, eso es lo que siento. Siento que tienen más que ganar que perder en esos partidos”, advirtió la primera raqueta del planeta.

Precisamente, el hispano dejó entrever su incomodidad frente a este tipo de adversarios. De acuerdo a su opinión, el hecho de estar en la cúspide provoca una reacción más relajada.

“En algunos momentos o durante casi todo el partido, ellos juegan sin presión. Esa es la sensación que tengo después de cada partido. Sinceramente, no pienso en mi propia presión, no la siento en absoluto. Estoy intentando jugar lo mejor posible. En ese contexto, obviamente, los jugadores contra los que juego no tienen la presión que suelen tener cuando juegan contra otro jugador”, afirmó el de El Palmar.

“Es molesto”

Un tema que persiguió al español durante toda la conferencia de prensa después de la derrota ante Korda. Es más, la estrella ibérica no escondió su molestia frente a la liviandad de sus oponentes.

“La verdad es que no está muy bien que me frustre, para ser sincero. Es un poco molesto, pero tengo que aceptarlo. Tengo que seguir adelante y darlo todo. Siento que por suerte tengo muchas armas, muchas cosas que puedo hacer en la pista para intentar que el rival se sienta incómodo”, aseguró.

En la misma alocución agregó que “para ser sincero, en este partido no he encontrado la manera. Sin embargo, sé que a partir de ahora ellos van a jugar así. Solo tengo que estar preparado. Aunque el rival juegue, diría por encima de su nivel habitual, yo estaba ahí. Muchos 30-30, muchos 40-40, puntos de break a mi favor. No los aproveché, pero tengo que verlo desde ese punto de vista. Para los próximos partidos tengo que pensar que van a jugar así, aunque yo también voy a tener mis oportunidades. Intentaré jugar mejor en esos momentos, en esos puntos. Intentaré que no se mantengan en el partido. Intentaré llevarlos al límite aún más”.