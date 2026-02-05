La declarada afición del francés Antoine Griezmann por el fútbol americano de la NFL

Antoine Griezmann que siempre ha escapado de la normal de los futbolistas de elite, también ajeno a su acerbo cultural. Como figura del Atlético de Madrid, el francés ha desarrollado una multifacética personal que trasciende de las fronteras de su propio deporte.

Conocido es el profundo vínculo que mantiene con Uruguay. Incluso se ha autodenominado el “francés más uruguayo”, lazo que forjó gracias a su cercanía y amistad con otros compañeros y referentes charrúas Diego Godín en el Atlético o la influencia que tuvo Martín Lasarte como su técnico en la Real Sociedad, cuando recién comenzaba en el fútbol.

Nunca ha escondido su afición por el mate, el asado y la cultura rioplatense; elementos que son parte importante de su cotidianeidad. Además, el galo ha visitado el país oriental en múltiples ocasiones para diferentes ceremonias como bautismos bodas o cumpleaños; al margen de demostrar su cariño por la Celeste.

Sin embargo, hay otro aspecto de la personalidad del campeón del mundo en Rusia 2018 que bien ha explotado en los últimos cinco años. Reconocido admirador de los deportes estadounidenses como el básquetbol de la NBA y el fútbol americano de la NFL.

Precisamente, esta última actividad lo ha encumbrado como un personaje reconocido, un referente entre los fanáticos de este deporte, que consumen todo tipo de información del deporte más popular en el gigante país norteamericano.

“Soy un apasionado de la NFL, un cariño que surgió viendo videos de Beckham Jr (exreceptor de Giants y Rams), empecé a seguir su carrera y a ver sus partidos. Después apareció Patrick Mahomes (mariscal de campo de Kansas City) y me hice fanático de Chiefs. Ahora me veo todos los partidos”, decía el francés en 2023, antes de comentar en directo un partido de fútbol americano para un canal español.

Un activista

Pero el fanatismo de Griezmann no solo se queda en una frivolidad o un simple pasatiempo. El francés tiene su propio podcast sobre la liga más millonaria del planeta.

En el podcast Grizi Huddle, el futbolista repasa la actualidad de la competición junto con el comentarista español Rubén Ibeas, segmento que se transmite en YouTube y que pertenece al contenido habitual del canal Mundo NFL. Espacio en el que el galo derrocha conocimiento sobre el juego y los 32 equipos, además de un respetable background.

No solo eso. La estrella del equipo colchonero fue uno de los principales impulsores del primer partido de fútbol americano en la capital hispana, hace un par de meses en el Santiago Bernabéu, encuentro en el que Miami venció 16-13 a Washington.

“El estadio está lleno. Esto viene muy bien para Madrid. Ojalá se pueda repetir y yo creo que viene bien para todo el mundo, un poco de alegrías por las calles mezclando las camisetas de la NFL”, dijo en la transmisión del duelo en directa alusión al lobby que ha hecho para en el futuro llevar un partido al estadio del Atlético de Madrid.