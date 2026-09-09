Sin trabas: Tribunal de Brasil rechaza petición de la fiscalía de suspender la licencia ambiental de proyecto Natureza de CMPC

El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Brasil decidió rechazar este martes las peticiones que realizó el Ministerio Público Federal (MPF), que recomendó a tres organismos suspender la licencia ambiental del proyecto Natureza de CMPC. La iniciativa del grupo Matte contempla una inversión de US$ 4.600 millones y es la de mayor presupuesto realizada por la empresa en el extranjero.

La compañía, que desarrolla el megaproyecto en Barra do Ribeiro, señaló que “ratificando la decisión tomada en primera instancia, también ha rechazado la solicitud del MPF de suspender el proceso de licenciamiento del proyecto Natureza, permitiendo que su tramitación continúe conforme a lo previsto”.

Y añadió: “Confiamos en las instituciones brasileñas, en el sistema de justicia y en el trabajo técnico de los organismos competentes. Seguiremos acompañando el desarrollo de este proceso con plena disposición a colaborar cuando sea necesario”.

El tribunal de Brasil explicó que, sobre la base del análisis inicial, no se cumplieron los requisitos para que la causa tuviera éxito, tampoco la existencia de daño grave, irreparable o de difícil reparación. Puesto que, señala el escrito del juzgado, “la pretensión de obtener una medida de tutela inhibitoria —de naturaleza manifiestamente preventiva— solo sería viable si se demostrara la existencia de una amenaza real o una probabilidad significativa de que se cometa un acto ilícito inminente”.