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    Homicidios bajaron un 11,5% durante el primer semestre de 2026: se registraron 472 a nivel nacional

    En cuanto al contexto de los homicidios, los casos asociados a delitos y/o grupos organizados concentraron la mayor proporción de los casos con 195 víctimas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo Diego Martin

    Un total de 472 víctimas de homicidio consumado se registraron durante el primer semestre de 2026 -41 menos que el mismo periodo del año pasado, según informaron durante este jueves las autoridades del Ministerio de Seguridad, Fiscalía Nacional y las policías.

    Según señaló Patricia González, jefa (s) de la División de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los homicidios durante el primer semestre del 2026 registraron una disminución del 11,5% en comparación con el mismo periodo en 2025.

    La tasa de homicidios, en tanto, pasó de 2,6 a 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes, manteniendo la tendencia a la baja observada durante los primeros semestres de los últimos años.

    En cuanto al contexto de los homicidios, los casos asociados a delitos y/o grupos organizados concentraron la mayor proporción durante el primer semestre, con 195 víctimas, equivalentes al 41,3% del total.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, mencionó que “estamos llegando a niveles similares a los que teníamos el 2018 en términos de homicidio”, a la vez que detalló que cerca del 50% de las personas fallecidas en homicidio tienen antecedentes penales.

    Distribución regional y temporal

    De acuerdo a lo que detallaron, en el caso de la Región Metropolitana se registraron un total de 218 homicidios, es decir 21 menos que en el mismo periodo en el año anterior.

    Según informaron las autoridades, las regiones Metropolitana (218), Valparaíso (53) y Biobío (38) concentraron 65,5% del total nacional durante el primer semestre de 2026.

    De la totalidad de regiones del país, 11 registraron una disminución en la tasa de homicidios, siendo las reducciones más altas las de Aysén (-80,4%), Atacama (-73,5%) y Arica y Parinacota (-47,4%).

    Por otro lado, las regiones que registraron un alza más grande en la tasa de homicidios fueron Tarapacá (+78,9%), Coquimbo (+42,1%) y O’Higgins (+33,3%).

    En relación al lugar donde ocurren los homicidios, según informaron las autoridades la vía pública sigue siendo el principal lugar de agresión concentrando el 62,9% de las víctimas.

    Asimismo, en relación al horario que concentra el mayor número de víctimas, un tercio de las víctimas fue agredida durante la madrugada, entre las 00:00 y las 05:59 horas, mientras que el período de tarde-noche, entre las 18:00 y las 23:59 horas, concentró el 29,7% de las víctimas.

    En cuanto a la distribución mensual, la mayoría de los casos se registró durante el mes de marzo con 91, seguido por enero con 85. En cuanto al mes con menos homicidios, este fue junio con 67 víctimas.

    Femicidios y víctimas menores de edad

    En la ocasión las autoridades además informaron que durante el primer semestre de 2026 se registraron 20 víctimas de femicidio, lo que representa una disminución del 16,7% respecto de las 24 víctimas registradas durante el mismo periodo en 2025.

    A pesar de esto, los femicidios suponen el 42,6% de las víctimas mujeres de homicidio, proporción superior a la registrada durante el primer semestre de 2024 y ligeramente superior a la de 2025.

    En cuanto a la distribución etaria de los femicidios, el 65% tenía entre 30 y 49 años, y el principal mecanismo de muerte fue mediante objeto cortante o punzante con 40% de los casos y asfixia con un 20%.

    Por otro lado, en relación a las víctimas menores de edad, se registraron 20 víctimas entre niños, niñas y adolescentes, equivalente a una disminución del 9,1% en comparación con 2025.

    De estos, el 60,0% tenía entre 15 y 17 años y el 40,0% tenía entre 0 y 14 años.

    Homicidios en recintos penitenciarios

    En el caso de recintos penitenciarios, según informaron las autoridades, durante el primer semestre se registraron 15 víctimas de homicidio consumado, representando una disminución del 11,8%.

    La cifra es la más baja desde el año 2023, y la totalidad de las víctimas fueron hombres, siendo el 93,3% de nacionalidad chilena.

    Mecanismos de muerte y contexto de la agresión

    De acuerdo al reporte, las armas de fuego siguen siendo el principal mecanismo de muerte, con un 48,9% de las víctimas. A esto le siguen los objetos cortantes o punzantes con un 36% de las víctimas.

    Asimismo, en cuanto a la distribución de los homicidios, el contexto asociado a delito y/o grupo organizado concentró el 41,3% de las víctimas, pasando a ser el dominante con 195 víctimas durante el primer semestre.

    De esta forma, este tipo de homicidios desplazó al contexto interpersonal, que entre 2022 y 2025 había sido el predominante y que durante los primeros seis meses de 2026 concentró 185 víctimas, equivalentes al 39,2%.

    Balance de las autoridades

    La baja en los homicidios fue destacada por las autoridades, y en la ocasión, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que es una “noticia positiva”, añadiendo que “no cabe duda que es consecuencia del trabajo que venimos realizando todas las instituciones”.

    A pesar de esto, sostuvo que “por supuesto que conservamos problemas importantes” y que “estamos trabajando todos juntos de manera coordinada para poder devolver la tranquilidad a las calles y a las viviendas, insisto, de la ciudadanía de este país”.

    En tanto, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, mencionó que “estas cifras, si bien nos motivan a seguir trabajando, pero también nos colocan como esfuerzo mejorarlas. Y en eso estamos y seguiremos trabajando en ello, para dar tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos”.

    Más sobre:HomicidiosMinisterio de SeguridadCarabinerosPDIFiscalíaRegión MetropolitanaInforme Homicidios

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