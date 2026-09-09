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    Política

    María José Hoffmann y posible candidata para segunda lista por la directiva de la UDI: “A mí me gustaría que fuera Constanza Hube”

    La vicepresidenta del gremialismo, que ya había levantado la posibilidad de una segunda lista por la dirección del partido, ahora también postuló el nombre de la actual diputada para encabezar la competencia contra la dupla de Jorge Alessandri y Pablo Longueira.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    En medio de las conversaciones al interior de la Unión Demócrata Independiente (UDI) frente a las próximas elecciones internas del partido, la vicepresidenta de la colectividad María José Hoffmann levantó la idea de una eventual segunda lista y la posibilidad de que esta sea encabezada por la actual diputada Constanza Hube.

    Y es que hace algunas semanas se tenía la idea de llevar una lista de consenso encabezada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y el exsenador Pablo Longueira como secretario general.

    Sin embargo, el hecho que el mismo Longueira saliera públicamente a señalar que no le gustaría que Hoffmann formara parte de esta “lista de consenso” levantó críticas al interior de la militancia del partido.

    Consultada sobre estas últimas polémicas en Desde la Redacción de La Tercera, la exdiputada gremialista buscó desdramatizar la situación y remarcar el interés de buscar competencia interna.

    Me gustaría poner un poco de paños fríos, porque la verdad es que esta tensión de los vetos, de las listas negras, para nadie que quiera conducir a la UDI, no es impropio estar vetando personas. Y no lo digo solamente por mí porque, claro, yo puedo ser como el símbolo y falta que me pongan aquí la vetada, no me hace mucha gracia, pero creo que en esto hay que desdramatizar. Van a haber elecciones en la UDI y vamos a sacar lo mejor de la competencia interna”, enfatizó.

    Remarcando su postura de que finalmente habrían dos listas compitiendo para dirigir al gremialismo, además de su rechazo a apoyar a la dupla Alessandri-Longueira, la actual vicepresidenta de la UDI levantó como posible candidata a la presidencia a la actual diputada Constanza Hube.

    A mí me gustaría que fuera la Constanza Hube. Ella está disponible, esto es un proyecto colectivo. Mira, vamos a lo humano. Ella acaba de asumir como diputada, eso significa una presión distinta. Si yo pensara en ella como amigo te diría que no es lo mejor para ella, pero estamos todos disponibles”, señaló.

    Indultos presidenciales

    María José Hoffmann también abordó durante la entrevista la solicitud que han realizado algunos representantes del oficialismo para que el Presidente José Antonio Kast acelere su determinación respecto a indultos presidenciales, precisamente durante el mes de septiembre.

    Consultada en particular por las declaraciones del diputado UDI Eduardo Cretton, quien enfatizó que “hay que apurar este proceso”, Hoffmann señaló que existe una cierta presión desde ciertos sectores sobre esta materia, aunque también remarcó que confía en el compromiso del Presidente José Antonio Kast.

    El Presidente ya se comprometió a hacerlo y yo confío en la palabra del Presidente. Yo creo que el Presidente se está tomando el tiempo necesario para evaluar el caso a caso. Entiendo que no va a ser un indulto general, sino que va a ser particular y por lo tanto el caso a caso es relevante. Yo confiaría un poco más en el trabajo que se está haciendo”, remarcó.

    Respecto al proyecto de ley de indulto general levantado desde representantes de Republicanos y el Partido Nacional Libertario, Hoffmann enfatizó que considera que “el mejor camino es lo que a él (José Antonio Kast) se comprometió, que tiene que ver con el caso a caso. Y claro, quizás podemos solucionar esto con un tiempo, pero yo invitaría a confiar más en lo que dijo el Presidente de algo que se comprometió a hacer, que yo creo que va a hacer, va a cumplir”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRMaría José HoffmannUDIIndultosPablo LongueiraConstanza Hube

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